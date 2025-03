Bahia terá desfalques e reencontro de Pulga com o Ceará em jogo da Copa do Nordeste

Como confronto decisivo que pode encaminhar a classificação para fase mata-mata, o Bahia vai enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (26), na Arena Fonte Nova, às 19h, com ausências. O lateral Santiago Arias e o atacante Luciano Rodríguez são desfalques para o Esquadrão de Aço por estarem representando Colômbia e Uruguai, suas seleções, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Legenda: Santigo Arias, lateral do Bahia, é figura carimbada em convocações da seleção da Colômbia. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Ambos os jogadores são considerados importantes pelo treinador Rogério Ceni e na partida deste sábado (23), válido pela jogo de volta da final do Campeonato Baiano, que coroou o 51° título do Tricolor após o empate de 1 a 1 com o rival Vitória no Estádio Manoel Barradas, já ficaram de fora dos relacionados, sendo substituídos por Luciano Juba e William José.

Legenda: Erick Pulga, ex-Ceará, fez um dos gols da triunfo do Bahia no jogo de ida da final do Campeonato Baiano Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Além disso, a partida entre os campeões estaduais pode marcar o reencontro de Erick Pulga com o Ceará. No começo da temporada, o atacante foi vendido por R$ 18,8 milhões, sendo a maior venda da história do Alvinegro, após ser peça-chave no acesso do Vovô para elite do futebol brasileiro em 2024 sendo, inclusive, o artilheiro da Série B.

Legenda: Erick Pulga vai reencontrar o Ceará após sair do Alvinegro como maior venda da história do clube Foto: Kid Junior/SVM

* Sob supervisão de João Bandeira Neto