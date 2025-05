Cerro Porteño x Palmeiras pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo G da Libertadores. O jogo será no no estádio Nueva Olla, em Assunção (PAR).

O Verdão está na liderança do Grupo G, com 9 pontose e pode garantir classificação nesta quarta-feira se vencer. O Palmeiras também lidera a Série A do Brasileiro com 16 pontos.

O Cerro Porteño é o vice-lider com 4 pontos e disputa clasificação com Bolívar e Sporting Cristal.

ONDE ASSISTIR

Disney+.



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CERRO PORTEÑO

Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Pérez e Quintana; Viera, Piris da Motta, Torres e Carrizo; Iturbe e Domínguez.

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Felipe Anderson, Vitor Roque e Facundo Torres.