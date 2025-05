Mais de 400 policiais reforçam territórios de disputa entre facções, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na noite desta quarta-feira (7), o reforço de mais de 400 policiais militares, civis e penais em territórios de maior disputa entre facções em Fortaleza. A ação ocorre um dia após a chacina na Barra do Ceará, que deixou quatro pessoas mortas e ao menos seis feridas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador apareceu acompanhando a saída dos agentes de segurança para a intitulada 'Operação Integração Saturação Total', que busca realizar uma ação ostensiva contra o crime organizado na Capital.

"Já estamos aqui na cidade de Fortaleza para que possamos reagir com mais firmeza ainda no enfrentamento ao crime organizado. Nós temos presenciado nos últimos dias ações de crime organizado, inclusive de guerra entre eles, e nós vamos agir para evitar que essas coisas aconteçam e proteger o cidadão e a cidadã de bem", afirmou Elmano.

"Vamos entrar e não temos prazo para saída, o importante é que possamos ter presença permanente da polícia nesses locais, aumentando a nossa ostensividade. Assim, vamos dar respostas claras no enfrentamento ao crime no estado do Ceará, fortalecendo as nossas forças de segurança, Polícia Militar, Civil, Penal e Perícia Forense", reforçou o gestor estadual.

Elmano de Freitas ainda autorizou que as tropas de segurança façam hora extra no "reforço que for necessário" para garantir a segurança nas ruas e tranquilidade ao povo cearense. "Confio absolutamente nas nossas forças de segurança. Daqui a pouco sairemos com as viaturas, são mais de 400 policiais", concluiu o governador.

Ações ostensivas

Ainda nesta quarta-feira (7), Elmano determinou às forças de segurança do Estado a dobrar o número de operações policiais em Fortaleza diante da escalada de conflito entre facções criminosas.

O gestor também afirmou que reforçará as equipes de investigação e inteligência da Polícia Civil para que todos os crimes sejam elucidados com "a máxima urgência" e os bandidos, "identificados e presos".

Outra determinação de Elmano é intensificar, por meio da polícia penal, as operações referentes a "tornozelados" "que vêm infringindo as determinações da Justiça" para que voltem aos presídios e percam direitos adquiridos por lei.

Chacina na Barra do Ceará

Quatro pessoas foram mortas e ao menos seis ficaram feridas em uma chacina registrada na Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira. Após os crimes, quatro suspeitos foram detidos, de acordo com a Polícia Militar.

O Sistema Verdes Mares (SVM) apurou que homens fortemente armados invadiram um campo de futebol na rua Tambaú fingindo serem profissionais de segurança e atiraram contra pessoas que acompanhavam uma partida. Uma das vítimas identificadas pela família ao SVM foi o jovem Pedro Henrique, de 16 anos.

Imagens recebidas pela reportagem mostraram um cenário de caos, com diversas vítimas caídas sobre o gramado enquanto outras corriam. Um dos vídeos revela, ainda, dois homens no chão detidos por policiais, com um deles vestindo uma camisa que imita o fardamento das forças de segurança do Estado.

