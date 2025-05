'Território da GDE': local de chacina na Barra do Ceará é 'palco' de festas aos fins de semana

O campo de futebol society na Barra do Ceará, onde as vítimas foram mortas na noite dessa terça-feira (6), costumava sediar festas aos fins de semana. Conforme fontes policiais ouvidas pela reportagem, nesta área predomina a presença da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

A reportagem apurou que o crime na Rua Tambaú foi motivado por uma guerra entre a GDE e o Comando Vermelho (CV). Segundo testemunhas e moradores da região, pelo menos duas das vítimas não tinham ligação com grupos criminosos.

Os atiradores teriam chegado em dois carros, um de cor branca e outro cor preta, todos de balaclava e alguns com camisa da Polícia Civil do Ceará, se passando por agentes da Segurança Pública.

SEQUÊNCIA DE EPISÓDIOS VIOLENTOS

Nos últimos dias, a região da Barra e Grande Pirambu vem sendo 'cenário' de uma sequência de episódios violentos envolvendo as duas facções.

Na última quinta-feira 1º, duas irmãs influenciadoras digitais, de 15 e 20 anos, foram assassinadas na Barra do Ceará. Logo após o caso, na sexta-feira (2), houve uma tentativa de chacina que deixou cinco pessoas feridas.

Um dos suspeitos preso pela tentativa de chacina é o influenciador identificado como 'Moskou' (Antônio Victor Araújo Ferreira), que semanas antes gravou vídeos com apologia à GDE. 'Moskou' nega o envolvimento com o grupo.

Um ônibus foi alvo de ataques, em protesto, ainda na noite da sexta-feira. Já no domingo (4), moradores fizeram barricadas, queimando colchões, em protesto. Linhas de ônibus deixaram de circular na região por segurança.

EXECUÇÕES

Sobre a chacina na Barra do Ceará, no local dos fatos, criminosos mandaram todos se renderem e deitarem no chão. No entanto, algumas das vítimas desconfiaram de que não se tratava de uma ação policial e correram. Nesse instante, começaram as execuções.

Cápsulas de fuzil e pistola foram apreendidas no local. Após a matança, o grupo fugiu. Durante a fuga, colidiram um dos carros em que estavam.

Três adultos foram presos e um adolescente apreendido. Também foram recolhidas quatro pistolas supostamente usadas na ação criminosa.

Veja também Segurança CGD afasta 'Dr Jânio': médico, garimpeiro e sargento da PMCE está preso por morte e ocultar cadáver Segurança Três homens são presos por empinar motos durante cortejo de velório em Icó; veja vídeo

Com os suspeitos detidos foram apreendidas ainda 49 munições calibre .40, um veículo, dois celulares e drogas.

VÍTIMAS DO ATAQUE

Em imagens recebidas pelo Diário do Nordeste é possível ver algumas vítimas caídas sobre o gramado enquanto outras pessoas correm. Duas pessoas teriam morrido ainda no local.

Outras foram socorridas a unidades de saúde próximas, sendo constatadas, pelo menos, mais duas mortes.

Uma das vítimas é um adolescente de 16 anos, que jogava futebol amador e já havia feito testes nas categorias de base de times de futebol de Fortaleza. O outro é um feirante. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

OUTRAS MORTES EM CAMPOS DE FUTEBOL

Nos últimos anos, outros episódios violentos com vítimas baleadas e mortas foram registrados em campos de futebol localizados em Fortaleza.

Na noite do Natal de 2021, uma chacina foi registrada no Campo do Alecrim, no bairro Sapiranga. Cinco pessoas morreram e outras seis ficaram feridas.

A chacina foi motivada por disputa de território para tráfico de drogas. Um homem conhecido como 'Etim' membro de uma facção de origem carioca teria "rasgado a camisa", como os faccionados chamam o ato de traição ao grupo, e decidido tomar o território do Campo do Alecrim.

No ano passado, outro ataque, dessa vez na Areninha do Barroso. Uma idosa e uma criança foram mortas em junho de 2024 em uma tentativa de chacina, Grande Messejana.

Crianças e adolescentes jogavam futebol no local, quando homens armados chegaram já efetuando os disparos. Além dos dois mortos, outras três crianças e mais uma mulher ficaram feridas.