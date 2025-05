Três homens são presos por empinar motos durante cortejo de velório em Icó; veja vídeo

Três homens foram presos por empinar motos durante o cortejo de um velório no município de Icó, no Interior do Ceará, nesta terça-feira (6). De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), os jovens foram autuados por direção perigosa e outros crimes de trânsito.

A intitulada "Operação Rolezinho" ocorreu durante o enterro de João Pedro, vulgo "Cabelinho", suspeito de assalto que foi morto em confronto com a Polícia na noite do último sábado (3).

Os suspeitos do "rolezinho" foram identificados como Alessandro Lima de Sousa, de 18 anos, Thauan Barros Félix, de 19, e João Airton Nicanor de Lima, de 20 anos.

Vídeos divulgados nas redes sociais auxiliaram o trabalho policial na captura dos homens. Além da prisão dos jovens, as motocicletas utilizadas na ação também foram apreendidas.

O trio foi conduzido à Delegacia Regional de Icó, responsável pelo caso. A ofensiva foi comandada pelo tenente-coronel L Rodrigues, comandante do 34° BPM, em conjunto com MPCE de Icó.

"Após os mesmos serem identificados nos vídeos divulgados nas redes sociais, onde estavam empinando motocicletas em vias pública no cortejo do velório de João Pedro, “vulgo Cabelinho”, após uma operação conjunta entre a Policia Militar e o Ministério Público local. Que todos foram conduzidos à Delegacia Regional de Icó, a presença da autoridade policial, para que fossem adotadas as medidas cabíveis, sendo realizado um procedimento com base na Lei 9503 (Direção perigosa e outros crimes de trânsito)", diz nota da PMCE.

Assaltante morto em confronto com a polícia

Os três jovens foram presos durante o cortejo do velório de João Pedro, vulgo "Cabelinho", suspeito de assalto que foi morto em confronto com a Polícia.

Segundo nota da Polícia Militar, Cabelinho e outro suspeito foram mortos após perseguição e troca de tiros com a PM no município de Morada Nova, na noite do último sábado (3).

A suspeita era de que a dupla tivesse sido responsável pelo roubo de um carro em Icó na mesma data, com lesão de arma de fogo. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

O veículo em que ambos estavam contava com uma queixa de roubo, e foi recuperado a cerca de 200 km de distância do local do crime inicial.

Dentro do automóvel foram apreendidos dois revólveres de calibres .38 e .22, oito munições deflagradas, 10 gramas de maconha, um bloqueador de sinal de GPS, R$ 572 em espécie, R$ 18.447 em cheques, entre outros itens.

A PM ainda informou que um dos suspeitos tinha 22 anos e antecedentes por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e crime de trânsito, além de um mandado de prisão em aberto. O outro ainda não foi identificado formalmente.