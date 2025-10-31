Diário do Nordeste
Com seis classificados nesta terça-feira, já são 28 países garantidos na Copa do Mundo 2026

Restam 20 vagas a serem preenchidas entre eliminatórias continentais ou repescagem mundial

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 14 de Outubro de 2025

Jogada

Itália x Israel pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias

Redação 14 de Outubro de 2025

Jogada

Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias

Redação 14 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Portugal x Hungria nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo

Redação 14 de Outubro de 2025

Jogada

Letônia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em jogo da oitava rodada

Redação 14 de Outubro de 2025
Foto de Luiz Henrique comemorando gol pela Seleção Brasileira

Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra Japão tem muitas mudanças; veja time titular

Carlo Ancelotti vai mudar a escalação para último amistoso do Brasil na Data Fifa

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025
Foto de jogadores da seleção da França comemorando gol

Jogada

Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025
Alemanha

Jogada

Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025

Opinião

18 seleções já garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026; veja situação de cada eliminatória

Restam 30 vagas para a Copa do Mundo de 2026

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 10 de Setembro de 2025
Foto de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Jogada

Presidente da CBF desabafa após derrota da Seleção Brasileira; veja vídeo

Samir Xaud criticou a arbitragem na derrota para a Bolívia nas Eliminatórias

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025
