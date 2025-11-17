Alemanha x Eslováquia nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela sexta rodada das Eliminatórias europeias
Alemanha e Eslováquia se enfrentam nesta segunda-feira (17) nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em partida válida pela sexta rodada do Grupo A. O jogo será às 16h45 (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig (ALE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Alemanha: Baumann, Baku, Schlotterbeck, Tah e Raum; Kimmich, Goretzka; Sané, Wirtz e Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Eslováquia: Dubravka, Gyomber, Skriniar, Obert e Hancko; Bero, Lobotka e Rigo; Duris, Strelec e Haraslin. Técnico: Francesco Calzona.
ALEMANHA X ESLOVÁQUIA | FICHA TÉCNICA
- Competição: sexta rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa
- Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)
- Data: 17/11/2025 (segunda-feira)
- Horário: 16h45 (de Brasília)
