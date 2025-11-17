Diário do Nordeste
Alemanha x Eslováquia nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela sexta rodada das Eliminatórias europeias

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:20)
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da Alemanha comemorando gol em partida
Foto: FRANCK FIFE / AFP

Alemanha e Eslováquia se enfrentam nesta segunda-feira (17) nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em partida válida pela sexta rodada do Grupo A. O jogo será às 16h45 (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig (ALE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha: Baumann, Baku, Schlotterbeck, Tah e Raum; Kimmich, Goretzka; Sané, Wirtz e Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.

Eslováquia: Dubravka, Gyomber, Skriniar, Obert e Hancko; Bero, Lobotka e Rigo; Duris, Strelec e Haraslin. Técnico: Francesco Calzona.

ALEMANHA X ESLOVÁQUIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: sexta rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa
  • Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)
  • Data: 17/11/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
