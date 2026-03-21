Veja onde se vacinar contra a gripe neste fim de semana, em Fortaleza
O Ceará iniciou a campanha de vacinação anual uma semana antes do restante do país.
A Prefeitura de Fortaleza realiza uma ação de vacinação contra a gripe neste sábado (21) e domingo (22), das 11h às 16h. A iniciativa acontece no Shopping Iguatemi Bosque, no bairro Edson Queiroz e em 15 postos de saúde espalhados pela cidade.
O estado recebeu 221.310 doses da vacina contra a influenza para 2026 e começou a vacinação nessa sexta-feira (20), antes do restante do país, previsto para iniciar no próximo sábado (28). A estimativa do público-alvo nesta fase inicial é de aproximadamente um milhão de pessoas.
A campanha de vacinação foi antecipada diante de um aumento recente nos casos de síndrome gripal na capital. Mas, durante essa primeira fase, apenas alguns grupos serão vacinados, dentre eles estão:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);
- Idosos com 60 anos ou mais;
- Gestantes e puérperas;
- Trabalhadores da saúde (público e privado), professores (educação básica e superior) e profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;
- Pessoas com comorbidades;
Veja também
Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. A equipe da Secretaria Municipal da Saúde vai estar na chamada Praça Rendeira, no lado mais antigo do Shopping Iguatemi Bosque.
Vacinação também acontece em postos durante esse final de semana
Ainda neste final de semana, além do shopping, o imunizante contra a influenza também será ofertado em 15 postos de saúde espalhados em diversos bairros de Fortaleza, confira quais são os postos:
- Maurício Mattos Dourado – Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 – Edson Queiroz
- Geraldo Madeira Sobrinho – Rua Belisário Távora, 42 – Tauape
- Antônio Teixeira de Souza – Av. Tenente Lisboa, s/n – Carlito Pamplona (próximo ao nº 1998)
- Fátima Maria Quezado Fernandes – Av. Carlos Jereissati, 139 – Praia do Futuro
- José Sobreira de Amorim – Rua Desembargador Luís Paulino, 109 – Jóquei Clube
- Eliézer Studart – Rua Tomás Cavalcante, 546 – Autran Nunes
- Dom José Bezerra Coutinho – Rua Primeiro de Janeiro, 918 – Parangaba
- Raimundo Pontes Filho – Rua Damasceno Girão, 2045 – Jardim América
- Argeu Herbster – Rua Geraldo Barbosa, 1095 – Bom Jardim
- Guarany Mont’Alverne – Rua Geraldo Barbosa, 3230 – Granja Lisboa
- Maciel de Brito – Rua 602, 02 – Conjunto Ceará
- Régis Jucá – Av. I, 618 – Mondubim
- Josafá Gomes da Silva – Rua 24 de Novembro, 556 – Messejana
- Pedro Sampaio – Rua Iracema, 1516 – Conjunto Palmeiras
- Padre Alberto Trombini – Av. Deputado Paulino Rocha, s/n – Cajazeiras
*Estagiária supervisionada pelo jornalista Felipe Mesquita.