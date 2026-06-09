Cerca de 7.300 professores do Ceará são promovidos sem titulação, anuncia Elmano
A medida terá impacto mensal de R$ 4,88 milhões.
Cerca de 7.356 docentes da rede pública estadual de ensino serão promovidos sem titulação, segundo anúncio do Governo do Ceará, nesta terça-feira (9).
“A medida, que reforça a política de valorização dos profissionais da educação, será implantada na folha de pagamento de junho de 2026 e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira”, segundo o comunicado.
O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador Elmano de Freitas (PT), acompanhado da secretária da Educação, Jucineide Fernandes, e de outras autoridades.
“Tenho uma notícia muito importante para os nossos professores e professoras: a implantação da Promoção sem Titulação para o Magistério estadual. São mais de 7.300 docentes beneficiados, em um investimento superior a R$ 53 milhões”, afirmou o gestor.
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PAGAMENTO RETROATIVO
A Promoção sem Titulação é referente ao interstício 2024–2025. A medida terá impacto mensal de R$ 4,88 milhões e será implantada na folha de pagamento de junho de 2026.
Além da implantação da promoção, o Governo do Ceará realizará o pagamento dos valores retroativos referentes ao benefício.
O montante total a ser pago é de R$ 48,98 milhões, com previsão de inclusão na folha de pagamento de julho de 2026, com pagamento em agosto.
PROMOÇÃO SEM TITULAÇÃO
Segundo o governo do estado, já foram beneficiadas cerca de 68 mil matrículas de profissionais efetivos (ativos e inativos) e temporários.
Os professores da rede pública estadual receberam, neste ano, reajuste salarial de 5,4%, com implantação na folha de março e pagamento retroativo a janeiro de 2026.
Com a medida, a remuneração dos docentes de nível C passou a ser de R$ 7.181,41, podendo chegar a R$ 21.171,98 no topo da carreira.
Também foi autorizado um concurso público para o provimento de 2 mil cargos de professor da rede estadual, representando um investimento anual de R$ 77.225.944,27.
Além disso, em maio deste ano, o Estado anunciou o início do pagamento da quinta parcela do abono dos precatórios do Fundef, beneficiando mais de 50 mil professores.