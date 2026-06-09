Cerca de 7.300 professores do Ceará são promovidos sem titulação, anuncia Elmano

Cerca de 7.356 docentes da rede pública estadual de ensino serão promovidos sem titulação, segundo anúncio do Governo do Ceará, nesta terça-feira (9).

“A medida, que reforça a política de valorização dos profissionais da educação, será implantada na folha de pagamento de junho de 2026 e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira”, segundo o comunicado.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador Elmano de Freitas (PT), acompanhado da secretária da Educação, Jucineide Fernandes, e de outras autoridades.

“Tenho uma notícia muito importante para os nossos professores e professoras: a implantação da Promoção sem Titulação para o Magistério estadual. São mais de 7.300 docentes beneficiados, em um investimento superior a R$ 53 milhões”, afirmou o gestor.

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PAGAMENTO RETROATIVO

A Promoção sem Titulação é referente ao interstício 2024–2025. A medida terá impacto mensal de R$ 4,88 milhões e será implantada na folha de pagamento de junho de 2026.

Além da implantação da promoção, o Governo do Ceará realizará o pagamento dos valores retroativos referentes ao benefício.

O montante total a ser pago é de R$ 48,98 milhões, com previsão de inclusão na folha de pagamento de julho de 2026, com pagamento em agosto.

PROMOÇÃO SEM TITULAÇÃO

Segundo o governo do estado, já foram beneficiadas cerca de 68 mil matrículas de profissionais efetivos (ativos e inativos) e temporários.

Os professores da rede pública estadual receberam, neste ano, reajuste salarial de 5,4%, com implantação na folha de março e pagamento retroativo a janeiro de 2026.

Com a medida, a remuneração dos docentes de nível C passou a ser de R$ 7.181,41, podendo chegar a R$ 21.171,98 no topo da carreira.

Também foi autorizado um concurso público para o provimento de 2 mil cargos de professor da rede estadual, representando um investimento anual de R$ 77.225.944,27.

Além disso, em maio deste ano, o Estado anunciou o início do pagamento da quinta parcela do abono dos precatórios do Fundef, beneficiando mais de 50 mil professores.