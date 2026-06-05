Motociclista morre ao colidir com cavalo em rodovia no Ceará

Um motociclista de 51 anos morreu nesta sexta-feira (5) após colidir com um cavalo que estava solto na rodovia estadual CE-010, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Há informação de que a esposa da vítima, que estava como passageira, também teria sido impactada pela colisão, mas conseguiu ser socorrida para o hospital.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte do condutor e a transferência da passageira para uma unidade de saúde. Disse, ainda, que a ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce).

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Investigação

O caso é investigado como "morte acidental no trânsito" pela Delegacia de Maracanaú.

O Diário do Nordeste questionou as autoridades de segurança sobre o estado de saúde do animal e as circunstâncias do acidente, mas as solicitações específicas não foram respondidas.