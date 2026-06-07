Cearense desaparecida em Londres é lembrada por familiares em homenagem de aniversário

O aniversário de 31 anos da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto foi marcado por emoção, saudade e esperança. Mesmo sem notícias sobre o paradeiro da brasileira desaparecida em Londres, amigos e familiares publicaram neste sábado (6) um vídeo em homenagem à jovem nas redes sociais.

A gravação reúne momentos especiais vividos por Vitória antes do desaparecimento e emocionou seguidores pela mistura de lembranças felizes com mensagens de esperança. Um dos trechos que mais chamam atenção mostra a psicóloga interpretando a música "Hit The Road Jack", do cantor Ray Charles, em um momento descontraído.

Veja homenagem:

O vídeo também exibe amigos e familiares cantando "Parabéns pra Você" em homenagem aos 31 anos de Vitória. A celebração simbólica ocorre em meio à angústia da falta de respostas sobre o caso, mas reforça a mobilização das pessoas próximas para manter viva a esperança de reencontrá-la.

Além das imagens da psicóloga, a publicação reúne depoimentos de familiares, amigos e do namorado da cearense. Entre os participantes estão a amiga Liliane Silva e o companheiro, Janilson Gomes da Silveira Filho.

Nas mensagens, os homenageados desejam feliz aniversário a Vitória, relembram momentos compartilhados e demonstram fé de que ela ainda esteja viva. Os depoimentos são marcados por declarações de carinho, saudade e pela expectativa de que a psicóloga retorne para junto da família.

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"Parabéns", "sentimos sua falta" e mensagens de esperança aparecem ao longo da homenagem, que transformou uma data tradicionalmente festiva em um ato de afeto e mobilização.

Três meses sem respostas

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde o dia 3 de março, quando fez o último contato com familiares e amigos na Inglaterra. Neste mês, o caso completou três meses sem que a brasileira fosse localizada.

A investigação é conduzida pela Polícia de Essex. As buscas físicas pela cearense foram encerradas em 20 de março e, desde então, os trabalhos passaram a se concentrar na análise de evidências e informações recebidas pelos investigadores.

Na última atualização oficial sobre o caso, divulgada em 5 de maio, a polícia orientou moradores a verificarem garagens, galpões e outros espaços onde Vitória poderia ter buscado abrigo. Desde então, não houve novas informações públicas sobre o andamento das investigações.