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Polícia apura novas imagens, de câmeras privadas, de cearense desparecida na Inglaterra

Autoridades acreditam que Vitoria tenha sido vista às 15h33 do dia 3 de março em Back Waterside Lane e Mill Street.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:56)
Ceará
Uma pessoa usando roupas de frio, incluindo um casaco escuro e um cachecol estampado com cores como verde e tons terrosos, aparece em uma área externa pavimentada com blocos retangulares. A pessoa está posicionada próxima ao canto inferior da imagem, e parte de um objeto amarelo aparece em primeiro plano. Ao fundo, há estruturas metálicas verticais iluminadas por luz artificial.
Legenda: Psicóloga e cearense, Vitória Barreto estava no Reino Unido desde fevereiro, mas desapareceu no início de março.
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

Em meio às investigações sobre o desaparecimento da cearense Vitoria Maria de Souza, as autoridades do Reino Unido investigam novas imagens de câmeras de segurança. Nesta quarta-feira (25), a Polícia de Essex divulgou que ela pode ter sido vista às 15h33 do dia 3 de março em uma área entre Back Waterside Lane e Mill Street.

O registro foi feito em uma câmera privada. Nas imagens, é possível ver uma mulher sozinha em um campo. Os investigadores acreditam que possa ser Vitoria, cerca de uma hora depois de ela ter sido vista pela última vez na região de Hurst Green, por volta das 14h35 do mesmo dia.

A superintendente detetive Anna Granger apontou que os agentes estão trabalhando para preencher a lacuna de tempo entre os registro de câmeras que possuem até o momento. 

"Nosso trabalho tem se concentrado em capturar imagens de Vitoria perto de sua última localização conhecida, em uma área de estaleiro próxima à Copperas Road", informou.

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A investigação aponta que a cearense pode ter seguido de Hurst Green em direção à Copperas Road, passando por uma área verde entre essas localidades. 

Nas buscas, a polícia já identificou que Vitoria esteve por volta de 0h16 do dia 4 de março, em um estaleiro próximo à via.

Cerca de 20 minutos depois, às 0h36, uma pessoa foi vista soltando um barco de pesca de um píer flutuante na mesma região.

Enquanto seguem apurando as imagens, as autoridades solicitam ajuda dos populares. Eles pediram que moradores ou pessoas que estavam caminhando na área entre Back Waterside Lane e Mill Street, na tarde do dia 3 de março, entrem em contato caso tenham visto alguém com características semelhantes às de Vitoria.

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Entenda o caso

Vitória tem 30 anos e está desaparecida desde o último dia 3 de março. Ela estava na Universidade de Essex, onde a professora Liliane Além-Mar leciona, mas não apareceu no horário e no local combinado para retornar para casa com a amiga.

O que se sabe é que, naquele dia, a cearense tomou um ônibus para Brightlingsea, onde, em tese, nunca esteve, e entrou em um pequeno barco a remo. De lá, navegou cerca de 100 metros até outro trecho da costa, onde tentou entrar em uma embarcação maior, movida a motor, mas não conseguiu.

Desde então, a Polícia de Essex tem conduzido buscas por Brightlingsea, em Bradwell-on-Sea e em toda a península de Dengie, com o objetivo de encontrar Vitória.

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