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Família e amigos fazem vigília por psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra

Vitória Figueiredo Barreto está sendo procurada há 19 dias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de Vitória Figueiredo Barreto, que desapareceu no dia de 3 março, em Essex.
Legenda: A vigília está marcada para as 14h na Inglaterra (11h no horário de Brasília)
Foto: Reprodução/Instagram.

A família e os amigos da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, desaparecida desde 3 de março em Brightlingsea, na Inglaterra, realiza neste domingo (22) uma vigília na cidade inglesa para pressionar pela continuidade das buscas e das investigações. 

A mobilização também cobra que instituições financeiras disponibilizem as movimentações bancárias dos cartões da brasileira, como forma de auxiliar na apuração do caso.

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A vigília está marcada para as 14h na Inglaterra (11h no horário de Brasília), em Hurst Green, em Brightlingsea. Amigos e familiares pedem que os participantes levem bandeiras e usem camisetas do Brasil.

A professora brasileira e amiga de Vitória, Liliane Além-Mar, disse ao Diário do Nordeste que a virgilia é:

"Tanto por orações para a Vitória, para que ela esteja bem, para que a gente a encontre bem, o quanto antes possível, como para que a polícia não esfrie nas buscas. As buscas físicas pararam porque não tinha mais onde buscar, mas achamos que elas devem continuar e para que não parem as investigações. E para que a gente consiga uma força maior de todo mundo para pressionar a C6 e Nubank para a gente conseguir acesso as informações dela, de cartão de crédito e movimentação bancária". 
Liliane Além-Mar
 

No dia do desaparecimento, Vitória almoçou com Liliane Além-Mar em um local próximo à Universidade de Essex. As duas haviam combinado de se reencontrar no fim da tarde, mas a cearense não apareceu. As últimas imagens da psicóloga são do dia 4 de março

Conclusão da "maioria" das buscas físicas

Em atualização divulgada na sexta-feira (20), a Polícia de Essex informou que as buscas físicas pela psicóloga estavam próximas de serem concluídas. Apesar disso, a corporação afirmou que as investigações continuarão por outros meios.

Durante as buscas, foram encontrados itens como a mochila e o laptop de Vitória.

Desde o desaparecimento, além da atuação policial, familiares e amigos realizam uma mobilização intensa para encontrá-la, com a distribuição de cartazes, colocação de bandeiras em janelas e buscas de porta em porta.

As buscas se concentram em Brightlingsea, Bradwell-on-Sea e em toda a península de Dengie. Uma das hipóteses investigadas é a de que a psicóloga possa ter utilizado um barco para se deslocar pela costa, embora não haja confirmação sobre seu paradeiro.

Na última terça-feira (17), a família fez um apelo às autoridades brasileiras para obter a quebra dos sigilos bancário e telefônico da psicóloga. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) já autorizou as medidas, com o objetivo de auxiliar as investigações.

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