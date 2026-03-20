Polícia diz ter concluído 'maioria' das buscas físicas por psicóloga cearense em Essex

As buscas físicas pela psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida há 17 dias em Brightlingsea, no Reino Unido, estão prestes a serem concluídas, segundo informou a Polícia de Essex em comunicado nesta sexta-feira (20). Na atualização, a corporação garantiu que, apesar da falta de informações, os trabalhos para encontrá-la devem seguir por meios diversos.

"Embora a grande maioria das nossas buscas físicas já tenha sido concluída, com algumas áreas-chave sujeitas a buscas repetidas, nosso trabalho para encontrar Vitória não vai parar", pontuou Anna Granger, detetive responsável pelo caso da brasileira.

Itens como a mochila carregada por Vitória no dia do desaparecimento e o laptop dela estão entre os achados das buscas. As últimas imagens encontradas da cearense são do último dia 4 de março, um dia após ela não retornar com a amiga para a cidade de Southend-on Sea, onde estava hospedada.

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Desde então, os esforços policiais têm se concentrado tanto em Brightlingsea como em Bradwell-on-Sea, assim como em toda a península de Dengie. A hipótese mais recente é a de que a cearense teria entrado em um barco, locomovendo-se de um lado ao outro da costa, mas ainda não há pistas concretas sobre qual o caminho seguido por ela.

Segundo Granger, as buscas continuam explorando "diversas vias", incluindo "dados de comunicação e financeiros". "Ambas as investigações têm se mostrado complexas devido à sua nacionalidade brasileira e exigem contato internacional, no qual continuamos trabalhando com o apoio dos familiares de Vitória e da Embaixada do Brasil", ponderou a detetive.

A Polícia de Essex ainda reforçou que não pretende "deixar pedra sobre pedra" em relação às horas que antecederam ou às que sucederam o desaparecimento da cearense.

Família pressionou por quebra do sigilo de dados

A família de Vitória divulgou, ainda na última terça-feira (17), um apelo às autoridades brasileiras para conseguir a quebra dos sigilos bancários e telefônicos da psicóloga.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) já havia autorizado, antes do pedido, todas as quebras solicitadas, com intuito de complementar as investigações policiais e consulares.

Liliane Além-Mar, a amiga com a qual Vitória estava hospedada, criticou a falta de acompanhamento pelo Itamaraty e pelo Consulado-Geral do Brasil em Londres. "Cadê o acesso aos cartões [de crédito]? Ainda não conseguimos acesso às contas", reforçou na ocasião.

No novo comunicado desta sexta (20), a Polícia de Essex frisou que o contato com a embaixada brasileira tem sido constante.

Entenda o caso do desaparecimento da cearense

Vitória tem 30 anos e está desaparecida desde o último dia 3 de março. Ela estava na Universidade de Essex, onde a professora Liliane Além-Mar leciona, mas não apareceu no horário e no local combinado para retornar para casa com a amiga.

O que se sabe é que, naquele dia, a cearense tomou um ônibus para Brightlingsea, onde, em tese, nunca esteve, e entrou em um pequeno barco a remo. De lá, navegou cerca de 100 metros até outro trecho da costa, onde tentou entrar em uma embarcação maior, movida a motor, mas não conseguiu.

Foram encontrados a bolsa e o laptop da cearense. Policiais e voluntários fazem as buscas na região.