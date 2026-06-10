Festival RenovaCor da Normatel oferece descontos em tintas e acessórios para pintura

Quem pretende reformar, renovar ambientes ou realizar pequenos reparos em casa terá uma oportunidade especial neste mês. A Normatel Home Center promove, até o próximo dia 17 de junho, o Festival RenovaCor, iniciativa voltada ao segmento de tintas e acessórios para pintura que reúne condições especiais de compra em todas as unidades da rede no Ceará.

A campanha será realizada nas lojas de Fortaleza, Região Metropolitana e Cariri, contemplando uma ampla variedade de produtos para projetos residenciais e comerciais.

Entre os itens participantes estão tintas imobiliárias, esmaltes, texturas, vernizes e acessórios para pintura, com condições diferenciadas durante o período promocional.

Às vésperas da Copa do Mundo 2026, a recepção de amigos e familiares é um incentivo para as reformas e renovação dos ambientes.

A iniciativa atende desde clientes que desejam realizar retoques pontuais até aqueles que planejam transformar completamente cômodos, fachadas ou áreas comerciais.

Durante a campanha, os consumidores poderão encontrar soluções para diferentes necessidades de pintura, acabamento e proteção de superfícies.

Variedade de itens

Com opções de cores, texturas e acabamentos para diversos estilos de projeto, o Festival RenovaCor concentra oportunidades de compra em um período limitado, permitindo que reformas planejadas ou adiadas possam ser executadas com mais praticidade e economia.

Serviço

Festival RenovaCor Normatel

Período: Até 17 de junho de 2026

Onde: Todas as lojas Normatel Home Center em Fortaleza, Região Metropolitana e Cariri