Prefeitura de Fortaleza anuncia pagamento antecipado do 13º de servidores

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta quarta-feira (10) a antecipação do pagamento do 13° salário para os servidores municipais.

O depósito será feito no dia 1° de julho, junto do salário mensal, segundo o comunicado do gestor em suas redes sociais.

“Serão 55 mil servidores beneficiados, entre ativos e inativos, com mais de R$ 805 milhões injetados na economia”, disse ainda o prefeito.

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SERVIDORES DO ESTADO

Já em junho, no dia 3, será paga a primeira parcela do 13º dos servidores públicos do Estado, conforme anúncio do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no dia 25 de maio deste ano.

Somando a folha salarial do mês e a antecipação, serão repassados cerca de R$ 2 bilhões a 180 mil funcionários ativos e inativos.

"O pagamento será no dia 3 de junho, dia anterior ao feriado de Corpus Christi", garantiu o governador. "Isso demonstra o nosso equilíbrio fiscal e a nossa responsabilidade com as contas públicas, que nos permite antecipar a primeira parcela do 13º", disse o gestor.