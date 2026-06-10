Prefeitura de Fortaleza anuncia pagamento antecipado do 13º de servidores
Depósito será feito no dia 1° de julho, junto do salário mensal.
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta quarta-feira (10) a antecipação do pagamento do 13° salário para os servidores municipais.
O depósito será feito no dia 1° de julho, junto do salário mensal, segundo o comunicado do gestor em suas redes sociais.
“Serão 55 mil servidores beneficiados, entre ativos e inativos, com mais de R$ 805 milhões injetados na economia”, disse ainda o prefeito.
Veja também
SERVIDORES DO ESTADO
Já em junho, no dia 3, será paga a primeira parcela do 13º dos servidores públicos do Estado, conforme anúncio do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no dia 25 de maio deste ano.
Somando a folha salarial do mês e a antecipação, serão repassados cerca de R$ 2 bilhões a 180 mil funcionários ativos e inativos.
"O pagamento será no dia 3 de junho, dia anterior ao feriado de Corpus Christi", garantiu o governador. "Isso demonstra o nosso equilíbrio fiscal e a nossa responsabilidade com as contas públicas, que nos permite antecipar a primeira parcela do 13º", disse o gestor.