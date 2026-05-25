O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que a primeira parcela do 13º dos servidores públicos do Estado será paga no dia 3 de junho. Somando a folha salarial do mês e a antecipação, serão repassados cerca de R$ 2 bilhões a 180 mil funcionários ativos e inativos.

"O pagamento será no dia 3 de junho, dia anterior ao feriado de Corpus Christi", garantiu o governador. "Isso demonstra o nosso equilíbrio fiscal e a nossa responsabilidade com as contas públicas, que nos permite antecipar a primeira parcela do 13º", continuou.

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Com o dinheiro injetado na economia local, o governo objetiva fortalecer o comércio gerando oportunidades.