Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 31% das intenções de voto no 1º turno, diz Datafolha
Presidente ampliou vantagem de pontos sobre o senador.
O presidente Lula (PT) apareceu com 40% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL) registrou 31% em nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (22). Segundo o g1, o levantamento analisou as intenções para o 1º turno das eleições presidenciais de 2026.
O instituto apontou que Lula ampliou a vantagem, subindo de 3 para 9 pontos percentuais sobre o senador. Isso porque no levantamento realizado entre 12 e 14 de maio, Lula teve 38% das intenções de votos, enquanto Flávio apresentou 35% para o 1º turno.
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Também foi feita outra simulação pelo Datafolha, sem Flávio. Nela, Lula registra 41%, enquanto Michelle Bolsonaro (PL) tem 22%.
Para esta nova pesquisa, 2.004 pessoas foram entrevistadas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, enquanto o nível de confiança é de 95%.
Esta foi a primeira pesquisa do instituto feita depois do caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Na última terça-feira (19), o senador, pré-candidato à Presidência da República, afirmou ter se encontrado com o banqueiro do Master, no fim de 2025.
Datafolha: intenções de voto no 1º turno
Cenário com Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Samara Martins (UP): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Aldo Rebelo (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Em branco/nulo/nenhum: 9%
- Não sabe: 3%
Cenário com Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 41%
- Michelle Bolsonaro (PL): 22%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Samara Martins (UP): 3%
- Aldo Rebelo (DC): 1%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Em branco/nulo/nenhum: 12%
- Não sabe: 4%
Rejeição aos pré-candidatos
- Flávio Bolsonaro: 46%
- Lula (PT): 45%
- Michelle Bolsonaro (PL): 31%
- Romeu Zema (Novo): 18%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 18%
- Renan Santos (Missão): 16%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 16%
- Ronaldo Caiado (PSD): 15%
- Aldo Rebelo (DC): 15%
- Samara Martins (UP): 13%
- Hertz Dias (PSTU): 12%
- Augusto Cury (Avante): 11%
- Rejeita todos / não votaria em nenhum: 2%
- Não sabe: 2%
- Votaria em qualquer um / não rejeita nenhum: 1%