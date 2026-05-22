Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 31% das intenções de voto no 1º turno, diz Datafolha

O presidente Lula (PT) apareceu com 40% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL) registrou 31% em nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (22). Segundo o g1, o levantamento analisou as intenções para o 1º turno das eleições presidenciais de 2026.

O instituto apontou que Lula ampliou a vantagem, subindo de 3 para 9 pontos percentuais sobre o senador. Isso porque no levantamento realizado entre 12 e 14 de maio, Lula teve 38% das intenções de votos, enquanto Flávio apresentou 35% para o 1º turno.

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Também foi feita outra simulação pelo Datafolha, sem Flávio. Nela, Lula registra 41%, enquanto Michelle Bolsonaro (PL) tem 22%.

Para esta nova pesquisa, 2.004 pessoas foram entrevistadas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, enquanto o nível de confiança é de 95%.

Esta foi a primeira pesquisa do instituto feita depois do caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Na última terça-feira (19), o senador, pré-candidato à Presidência da República, afirmou ter se encontrado com o banqueiro do Master, no fim de 2025.

Datafolha: intenções de voto no 1º turno

Cenário com Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Samara Martins (UP): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Não sabe: 3%

Cenário com Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 41%

Michelle Bolsonaro (PL): 22%

Romeu Zema (Novo): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 3%

Samara Martins (UP): 3%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Augusto Cury (Avante): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabe: 4%

Rejeição aos pré-candidatos