Presidente da Câmara de Jardim assume prefeitura interinamente após afastamento de prefeito e vice

Jaskejhan Jorge (PT), presidente da Câmara de Jardim (CE), tomou posse como prefeito interino do município nessa quinta-feira (21), logo após os gestores Antônio Fernando Coutinho (PT) e Jezika Matias Costa (PSB) serem afastados no âmbito da Operação Kingdom, da Polícia Federal (PF). O prefeito e a vice-prefeita foram alvos de mandados expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) em meio a investigação de suposto esquema de fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Com o remanejamento, o então vice-presidente do Parlamento, Dezão da Lagoa (PDT), assumiu o comando da Câmara. Foi ele quem empossou o colega no Poder Executivo, em sessão plenária. Em primeiro discurso como prefeito, Jaskejhan se solidarizou com Coutinho e Costa e reforçou que todos foram "pegos de surpresa" com a operação.

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"Não é com alegria que venho assumir esse posto, mas com a obrigação de tentar trabalhar e fazer o melhor possível pela cidade de Jardim, dando continuidade ao trabalho com seriedade e, principalmente, com a ajuda do povo jardinense e da Câmara Municipal. Sendo apartidário, enquanto eu estiver na Prefeitura, quero o apoio de cada vereador dessa casa, independentemente de posição ou situação política", disse na tribuna da Câmara.

Operação Kingdom

A PF foi a campo com a Coordenadoria-Geral da União no Ceará (CGU-CE) para o cumprimento de 34 mandados de busca e apreensão em seis cidades. Além de Jardim, os mandados também estão sendo cumpridos em Aurora, Barbalha, Juazeiro do Norte, Porteiras e Sobral.

Ao PontoPoder, a assessoria da prefeitura de Jardim informou que as buscas foram realizadas na residência e no gabinete do prefeito, embora não tenha havido apreensão, e do ex-prefeito Aniziário Costa (PT). "Diante das informações iniciais disponíveis, tudo indica que os fatos mencionados dizem respeito a situações vinculadas a gestões anteriores, sem relação com a atual administração municipal", complementou a administração por meio de nota.

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O prefeito Antônio estava cumprindo agenda em Brasília, quando teria sido "surpreendido" com a decisão judicial. Pela "imediatez" do caso, o seu gabinete também informou que a defesa do chefe municipal ainda há de se manifestar de maneira mais detalhada. Por hora, ela "ainda não teve acesso integral aos autos do processo".

Além disso, Antônio está convicto de que retornará ao exercício do cargo e "reafirma sua confiança na Justiça, nas instituições democráticas e no devido processo legal, certo de que todos os esclarecimentos serão prestados de forma transparente e respeitosa".