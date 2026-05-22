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Legislativo Judiciário Executivo

Presidente da Câmara de Jardim assume prefeitura interinamente após afastamento de prefeito e vice

Com o remanejamento, o então vice-presidente do Parlamento, Dezão da Lagoa (PDT), assumiu o comando da Câmara.

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Homem de barba e cabelo curto, usando camisa clara, fala ao microfone enquanto lê em um púlpito durante uma sessão oficial. Ao fundo, há bandeiras — incluindo a do Brasil — e um ambiente institucional. No canto inferior esquerdo, aparece o texto “Sessão Extraordinária – Transição de Cargo”, e no canto direito, o logotipo da Câmara do Município de Jardim com um horário exibido no topo da imagem.
Legenda: Jaskejhan Jorge assume gestão durante afastamento determinado pela Justiça Federal.
Foto: Reprodução/YouTube.

Jaskejhan Jorge (PT), presidente da Câmara de Jardim (CE), tomou posse como prefeito interino do município nessa quinta-feira (21), logo após os gestores Antônio Fernando Coutinho (PT) e Jezika Matias Costa (PSB) serem afastados no âmbito da Operação Kingdom, da Polícia Federal (PF). O prefeito e a vice-prefeita foram alvos de mandados expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) em meio a investigação de suposto esquema de fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Com o remanejamento, o então vice-presidente do Parlamento, Dezão da Lagoa (PDT), assumiu o comando da Câmara. Foi ele quem empossou o colega no Poder Executivo, em sessão plenária. Em primeiro discurso como prefeito, Jaskejhan se solidarizou com Coutinho e Costa e reforçou que todos foram "pegos de surpresa" com a operação

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"Não é com alegria que venho assumir esse posto, mas com a obrigação de tentar trabalhar e fazer o melhor possível pela cidade de Jardim, dando continuidade ao trabalho com seriedade e, principalmente, com a ajuda do povo jardinense e da Câmara Municipal. Sendo apartidário, enquanto eu estiver na Prefeitura, quero o apoio de cada vereador dessa casa, independentemente de posição ou situação política", disse na tribuna da Câmara.

Operação Kingdom

A PF foi a campo com a Coordenadoria-Geral da União no Ceará (CGU-CE) para o cumprimento de 34 mandados de busca e apreensão em seis cidades. Além de Jardim, os mandados também estão sendo cumpridos em Aurora, Barbalha, Juazeiro do Norte, Porteiras e Sobral.

Ao PontoPoder, a assessoria da prefeitura de Jardim informou que as buscas foram realizadas na residência e no gabinete do prefeito, embora não tenha havido apreensão, e do ex-prefeito Aniziário Costa (PT). "Diante das informações iniciais disponíveis, tudo indica que os fatos mencionados dizem respeito a situações vinculadas a gestões anteriores, sem relação com a atual administração municipal", complementou a administração por meio de nota.

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Além disso, Antônio está convicto de que retornará ao exercício do cargo e "reafirma sua confiança na Justiça, nas instituições democráticas e no devido processo legal, certo de que todos os esclarecimentos serão prestados de forma transparente e respeitosa".

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