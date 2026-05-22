Justiça italiana anula extradição de Zambelli; ex-deputada pode ser solta no sábado (23), diz defesa

A Suprema Corte da Itália decidiu anular, nesta sexta-feira (22), a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. A decisão da Justiça italiana revogou uma sentença anterior, da Corte de Apelações da Itália.

A defesa da ex-deputada afirmou que a Suprema Corte também determinou a libertação de Zambelli e ela deve ser solta neste sábado (23). As informações são do g1.

A ex-deputada federal está presa em Roma, onde buscou refúgio após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão em dois processos. Ela invadiu sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inseriu documentos falsos. Ela ainda responde um processo pelo crime de porte ilegal de armas e ameaça com arma de fogo.

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O Supremo Tribunal Federal (STF) havia enviado à Itália um único pedido de extradição, mas a Justiça italiana entendeu que deveria separar os casos. Portanto, ainda há outro pedido de extradição em análise.

Segundo a defesa de Zambelli, é possível que a Corte de Cassações tenha encontrados erros na sentença anterior, da Corte de Apelações, motivando a anulação da extradição.

O processo ainda pode ser analisado, se esgotadas as vias judiciais, pelo ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, responsável por dar um parecer favorável ou contrário à extradição. O ministro tem um prazo de 45 dias para se manifestar a partir da publicação do acórdão da Justiça.

Entenda o caso

A ex-deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF a 10 anos de prisão em dois processos, está presa na Itália, onde buscou refúgio. Atualmente, a ex-parlamentar está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. No Brasil, se a extradição for confirmada, ela deverá cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.

Zambelli possui cidadania italiana e foi ao país em junho do ano passado após a condenação pelo STF. Ela é considerada foragida da Justiça do Brasil.