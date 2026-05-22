Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lia Gomes e Moses Rodrigues protagonizam novo episódio de crise na base de Elmano em Sobral

Parlamentares não superaram as divergências locais mesmo diante da aliança com o governador.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Fotos de Lia Gomes e Moses Rodrigues durante pronunciamentos.
Legenda: Lia Gomes e Moses voltaram a trocar farpas em meio à aproximação da família Rodrigues com o governador Elmano de Freitas.
Foto: Júnior Pio/Alece | Divulgação.

A deputada estadual Lia Gomes (PSB) e o deputado federal Moses Rodrigues (União) voltaram a protagonizar um embate público, evidenciando a crise entre aliados do governador Elmano de Freitas (PT). O conflito girou em torno da posição dos parlamentares sobre a Prefeitura de Sobral, comandada por Oscar Rodrigues, pai de Moses. 

Na sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) dessa quinta-feira (21), Lia usou a tribuna para expor “abusos e desmandos” que estão acontecendo em Sobral, ao apresentar denúncias que teria recebido contra a gestão Oscar. 

A deputada publicou parte do pronunciamento nas redes sociais. “Usarei sempre a minha fala para denunciar esses absurdos e levarei todas as queixas da população para o Ministério Público. Sobral não pode continuar desse jeito”, relata a legenda da postagem. 

Foi quando Lia recebeu a resposta de Moses Rodrigues em um comentário na postagem. “Pense em uma pessoa que tem inveja do Prefeito, vá trabalhar, gerar emprego, prestar serviço e pagar imposto, deixe de ser recalcada”, rebateu o deputado. 

O confronto ainda ecoa a disputa pelo Executivo de Sobral. Adversário histórico dos Ferreira Gomes, Oscar Rodrigues foi responsável por derrotar o grupo de Lia na eleição de 2024, quando o atual prefeito ganhou a disputa contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB). 

Print de postagem de Lia Gomes nas redes sociais com comentário de Moses Rodrigues.
Legenda: Postagem de Lia Gomes nas redes sociais recebeu comentário de Moses Rodrigues.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

LADOS OPOSTOS NA BASE

A aproximação de Elmano com a família Rodrigues vem gerando descontentamento entre os irmãos do senador Cid Gomes (PSB) e do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). A insatisfação tem sido exposta em declarações públicas dos políticos.  

O primeiro a manifestar o incômodo foi Ivo Gomes (PSB), ex-prefeito de Sobral, ainda em janeiro deste ano. O político rompeu de vez com Elmano e já manifestou apoio à Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Palácio da Abolição. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Alece aprova novos limites intermunicipais para 9 cidades do Ceará; veja o que muda

teaser image
PontoPoder

Presidente da Alece cobra aprovação do novo Código de Ética, travado por falta de consenso

Por sua vez, Lia mostrou desconforto e tem reiterado que não deve subir em palanque com a família Rodrigues. Em paralelo, a deputada reafirma “estar com Cid”, que vem enfatizando o compromisso com a reeleição de Elmano, mesmo ciente da aliança com o grupo adversário de Sobral.  

Por outro lado, a base celebra o apoio de Moses, que passou a comandar o União no Ceará, após acordo que levou Capitão Wagner à presidência da Federação União Progressista.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Michelle Bolsonaro e Eduardo Girão
Inácio Aguiar

Michelle ignora decisão do PL e reforça apoio a Girão: 'não vamos fazer aliança com o mal'

Ex-primeira-dama mantém divergência com as decisões do partido no Ceará de apoiar Ciro Gomes

Inácio Aguiar
Há 46 minutos
Foto do plenário da Câmara Municipal de Guaramiranga.
PontoPoder

Câmara de Guaramiranga suspende sessão que votaria investigação de vereador acusado de agressão

Legislativo não reuniu número mínimo necessário de cinco parlamentares para realizar votação nesta quinta-feira (21).

Bruno Leite
Há 1 hora
Fotos de Lia Gomes e Moses Rodrigues durante pronunciamentos.
PontoPoder

Lia Gomes e Moses Rodrigues protagonizam novo episódio de crise na base de Elmano em Sobral

Parlamentares não superaram as divergências locais mesmo diante da aliança com o governador.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Luizianne diz que frente encabeçada por Ciro é 'inusitada' e que ele está 'muito mal acompanhado'
PontoPoder

Luizianne diz que frente encabeçada por Ciro é 'inusitada' e que ele está 'muito mal acompanhado'

Pré-candidata ao Senado, a deputada federal esteve na Live PontoPoder desta quinta (21).

Luana Barros
22 de Maio de 2026
Luizianne diz que quer apoiar Elmano na disputa pelo governo e compor chapa governista para o Senado
PontoPoder

Luizianne diz que quer apoiar Elmano na disputa pelo governo e compor chapa governista para o Senado

Deputada federal foi a entrevista da Live PontoPoder desta quinta-feira (21).

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
'Muito difícil' e 'muito dolorosa', diz Luizianne sobre decisão de sair do PT após 37 anos
PontoPoder

'Muito difícil' e 'muito dolorosa', diz Luizianne sobre decisão de sair do PT após 37 anos

Deputada federal foi a entrevista da Live PontoPoder desta quinta-feira (21).

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Foto de Dayany Bittencourt na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Dayany Bittencourt se diz vítima de violência política de gênero após decisão do TSE atingir mandato

Política também afirmou que "o sistema" se uniu para "prejudicar" seu esposo, Capitão Wagner, que é pré-candidato o Senado Federal pelo União Brasil.

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Imagem mostra cachorro e gato sendo acariciados por uma pessoa.
PontoPoder

Frente Parlamentar de Defesa Animal e Ambiental é instalada na Câmara de Fortaleza

Combate aos maus-tratos, manejo populacional e proteção de habitats devem ser prioridades.

Ingrid Campos
21 de Maio de 2026
Foto da área externa da Assembleia Legislativa do Ceará para matéria sobre concurso da Alece de 2026.
PontoPoder

Edital do concurso da Alece 2026 é lançado com 200 vagas efetivas e cadastro de reserva

Banca organizadora do certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Marcos Moreira
21 de Maio de 2026
Fotomontagem de Heitor Freire e Dayany Bittencourt.
PontoPoder

TSE anula votos de Heitor Freire, e União Brasil perde vaga da deputada Dayany Bittencourt

O esposo de Dayany, o ex-deputado Capitão Wagner, alega "perseguição".

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Imagem mostra vista aérea da cidade de Fortaleza, com prédio e telhados de casas.
PontoPoder

Câmara aprova projeto que adia implementação do Plano Diretor de Fortaleza

O projeto chegou à Casa na segunda-feira (18) e tramitou em regime de urgência.

Ingrid Campos
21 de Maio de 2026
À esquerda, prefeito é um homem branco de cabelos grisalhos e blus vermelha atrás de bandeiras do Brasil. À direita, ex-prefeita de Jardim é uma mulher branca de cabelos lisos e pretos, com blusa longa cinza, discursando, com bandeiras do Brasil atrás.
PontoPoder

Operação da Polícia Federal afasta prefeito e vice-prefeita de Jardim (CE)

O órgão cumpre 34 mandados de busca e apreensão em municípios do interior cearense.

Milenna Murta*
21 de Maio de 2026
Gestores públicos participam de uma mesa de discussões em um salão, em Brasília.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará cobram desoneração da folha e resistem a pisos de categorias sem repasse federal

Gestores criticam o aumento das obrigações financeiras sem compensação financeira por parte do governo federal.

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Maio de 2026
Jair e Flávio Bolsonaro com aliados no dia 16 de março de 2025
Inácio Aguiar

Bolsonaro tenta com Flávio o que Lula fez com Haddad, mas tem um problema

A repercussão do caso Master gera uma dúvida sobre a manutenção do nome de Flávio na corrida eleitoral

Inácio Aguiar
21 de Maio de 2026
Imagem do presidente Lula, que assinou pacote de medidas para ampliar proteção às mulheres e reforçar segurança digital no Brasil, onde redes sociais devem retirar conteúdo intimo em 2h.
PontoPoder

Lula assina decreto que prevê exclusão de conteúdo íntimo em 2 horas e amplia proteção às mulheres

As medidas buscam fortalecer o combate à violência contra as mulheres, dentro e fora do ambiente online.

Redação
20 de Maio de 2026
Imagem aérea de Plenário da Câmara, com mesas de madeira semicirculares e alguns deputados.
PontoPoder

Escala 6x1: deputados cearenses retiram apoio à emenda que cria transição de 10 anos

Seis parlamentares da unidade federativa assinaram substitutivo que adia a redução da jornada de trabalho.

Milenna Murta*, Ingrid Campos
20 de Maio de 2026
Teodoro Silva Santos, ministro do STJ
Inácio Aguiar

MPCE reúne membros do STJ e ministro da Justiça em Seminário de combate ao crime

A ideia do evento, que ocorre no próximo dia 29 de maio, é debater a resposta das instituições do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada

Inácio Aguiar
20 de Maio de 2026
Imagem de Carla Zambelli para ilustrar matéria sobre pedido de Alexandre de Moraes para iniciar extradição da ex-deputada federal.
PontoPoder

Moraes aciona Justiça e Itamaraty para iniciar extradição de Carla Zambelli

Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, na Itália.

Redação
20 de Maio de 2026
Foto de divulgação do filme Dark Horse, de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Trailer de 'Dark Horse', filme de Bolsonaro, é divulgado: 'Chega de mistério'

A prévia do longa foi publicada no perfil do deputado federal Mário Frias.

Redação
19 de Maio de 2026
Deputados no plenário da Câmara Federal para matéria sobre o fim da escala 6x1.
PontoPoder

Fim da escala 6x1: Centrão tenta compensações a empregadores e transição de 10 anos

O projeto tramita no Congresso Nacional e objetiva diminuir a jornada de trabalho para possibilitar dois dias de descanso.

Redação
19 de Maio de 2026