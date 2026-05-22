Lia Gomes e Moses Rodrigues protagonizam novo episódio de crise na base de Elmano em Sobral

A deputada estadual Lia Gomes (PSB) e o deputado federal Moses Rodrigues (União) voltaram a protagonizar um embate público, evidenciando a crise entre aliados do governador Elmano de Freitas (PT). O conflito girou em torno da posição dos parlamentares sobre a Prefeitura de Sobral, comandada por Oscar Rodrigues, pai de Moses.

Na sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) dessa quinta-feira (21), Lia usou a tribuna para expor “abusos e desmandos” que estão acontecendo em Sobral, ao apresentar denúncias que teria recebido contra a gestão Oscar.

A deputada publicou parte do pronunciamento nas redes sociais. “Usarei sempre a minha fala para denunciar esses absurdos e levarei todas as queixas da população para o Ministério Público. Sobral não pode continuar desse jeito”, relata a legenda da postagem.

Foi quando Lia recebeu a resposta de Moses Rodrigues em um comentário na postagem. “Pense em uma pessoa que tem inveja do Prefeito, vá trabalhar, gerar emprego, prestar serviço e pagar imposto, deixe de ser recalcada”, rebateu o deputado.

O confronto ainda ecoa a disputa pelo Executivo de Sobral. Adversário histórico dos Ferreira Gomes, Oscar Rodrigues foi responsável por derrotar o grupo de Lia na eleição de 2024, quando o atual prefeito ganhou a disputa contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB).

Legenda: Postagem de Lia Gomes nas redes sociais recebeu comentário de Moses Rodrigues. Foto: Reprodução/Redes sociais.

LADOS OPOSTOS NA BASE

A aproximação de Elmano com a família Rodrigues vem gerando descontentamento entre os irmãos do senador Cid Gomes (PSB) e do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). A insatisfação tem sido exposta em declarações públicas dos políticos.

O primeiro a manifestar o incômodo foi Ivo Gomes (PSB), ex-prefeito de Sobral, ainda em janeiro deste ano. O político rompeu de vez com Elmano e já manifestou apoio à Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Palácio da Abolição.

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Por sua vez, Lia mostrou desconforto e tem reiterado que não deve subir em palanque com a família Rodrigues. Em paralelo, a deputada reafirma “estar com Cid”, que vem enfatizando o compromisso com a reeleição de Elmano, mesmo ciente da aliança com o grupo adversário de Sobral.

Por outro lado, a base celebra o apoio de Moses, que passou a comandar o União no Ceará, após acordo que levou Capitão Wagner à presidência da Federação União Progressista.