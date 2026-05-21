Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

TSE anula votos de Heitor Freire, e União Brasil perde vaga da deputada Dayany Bittencourt

O esposo de Dayany, o ex-deputado Capitão Wagner, alega "perseguição".

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 13:53)
PontoPoder
Fotomontagem de Heitor Freire e Dayany Bittencourt.
Legenda: Julgamento na Justiça Eleitoral foi concluído nesta quinta-feira (21).
Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu nesta quinta-feira (21) o julgamento do recurso eleitoral ordinário para cassação do diploma de suplente de Heitor Freire (ex-União Brasil, atualmente no Podemos), nas eleições de 2022, por captação e gastos ilícitos de recursos de campanha. Com a decisão, o União Brasil perde volume de votos e, por conseguinte, a vaga da deputada federal Dayany Bittencourt.

Por unanimidade, a Corte decidiu negar o recurso apresentado pelo político e dar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE), anulando os votos atribuídos a Heitor Freire e determinando a retotalização dos votos do pleito para o cargo de deputado federal, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário do União Brasil (o partido do candidato à época).

O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, foi o responsável pelo voto que negou provimento ao recurso do partidário e aceitou o pedido do MPE. Acompanharam-no os ministros Floriano de Azevedo Marques, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nunes Marques, Cármen Lúcia, André Mendonça e Estela Aranha.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Operação da Polícia Federal afasta prefeito e vice-prefeita de Jardim (CE)

teaser image
PontoPoder

Moraes aciona Justiça e Itamaraty para iniciar extradição de Carla Zambelli

Deputada perde o mandato

A medida judicial mexe diretamente com o mandato da deputada federal Dayany Bittencourt (União), que obteve 54.526 votos e ficou na última colocação entre os eleitos pelo partido. A parlamentar foi eleita por média, quando o ocupante de cargo proporcional consegue se viabilizar por conta da distribuição das vagas restantes para os partidos que melhor performaram na disputa proporcional.

Em um comentário nas redes sociais, Dayany declarou que não há contra ela "qualquer acusação de irregularidade, desvio ou má conduta eleitoral". "O que acontece agora é uma consequência jurídica de um processo que não foi movido contra mim e não trata de nenhum ato praticado por mim", concluiu.

Na tarde desta quinta-feira, o presidente da Federação União Progressista no Ceará, Capitão Wagner (União), esposo da deputada federal, publicou um vídeo criticando a decisão do TSE. 

"Tomaram o mandato da Dayany. É isso mesmo! Hoje a Justiça Eleitoral resolveu tirar a deputada Dayany Bittencourt do mandato. Como tem poderosos incomodados com o crescimento da candidatura do Ciro (Gomes, pré-candidato ao Governo), com o crescimento do nosso nome para o Senado, todo o sistema se uniu para, depois de três anos e meio da eleição, solicitar uma recontagem de votos da eleição. Tem justificativa?", disse.

Wagner classificou a decisão do TSE como "perseguição política", "violência política de gênero" e uma tentativa de "atingir aquele que nunca se rendeu ao sistema". E se referiu a si como o alvo dessa suposta incursão do Judiciário. 

A reportagem do PontoPoder acionou Heitor Freire a fim de obter uma posição do político sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta matéria. 

Julgamento no TRE-CE

Em abril de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) julgou, também por unanimidade, como procedente uma ação da Procuradoria Regional Eleitoral e decidiu pela cassação do diploma de Heitor Freire (União).

Conforme informou a Corte, houve o entendimento de que um candidato que comete ilícito eleitoral decorrente de sua prestação de contas — por gastos irregulares ou não comprovados — deve ser responsabilizado por sua conduta.

O TRE-CE, no entanto, ponderou que essa circunstância não teria implicação automática na responsabilização do partido e na consequente nulidade da votação obtida. Isso fez com que o Pleno reconhecesse, por maioria, os votos recebidos por Freire e que foram computados para o União Brasil.

Em março, como foi noticiado pelo PontoPoder, a Corte Eleitoral havia desaprovado as despesas eleitorais com serviços contábeis e advocatícios do político relacionadas com a eleição de 2022. Foi detectada uma série de série de irregularidades no processo de prestação de contas e mal uso do Fundo Eleitoral.

Foi determinado naquela ocasião que Freire devolvesse R$ 618.671,42 (relativo a recursos públicos não comprovados na prestação de contas), e R$ 1,05 milhão (referente a recursos do Fundo Eleitoral utilizados e não comprovados regularmente). O total superava R$ 1,6 milhão.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que embasou a decisão, alegou que despesas de R$ 2,75 milhões não foram declaradas em sua totalidade na prestação de contas, deixando R$ 636.404,28 de fora.

O que reforçou a determinação do TRE-CE, ainda, é que Heitor foi intimado "regularmente" para sanar as irregularidades da prestação de contas, mas não providenciou a correta contabilização de despesas. 

Ele chegou a apresentar comprovantes bancários de alguns pagamentos, mas isso, segundo o tribunal, não foi suficiente "para demonstrar a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas".

A decisão também ressaltou que os gastos com contabilidade e advogados de sua campanha foram superiores aos de outros candidatos do União Brasil naquele ano. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fotomontagem de Heitor Freire e Dayany Bittencourt.
PontoPoder

TSE anula votos de Heitor Freire, e União Brasil perde vaga da deputada Dayany Bittencourt

O esposo de Dayany, o ex-deputado Capitão Wagner, alega "perseguição".

Bruno Leite
Há 1 hora
Imagem mostra vista aérea da cidade de Fortaleza, com prédio e telhados de casas.
PontoPoder

Câmara aprova projeto que adia implementação do Plano Diretor de Fortaleza

O projeto chegou à Casa na segunda-feira (18) e tramitou em regime de urgência.

Ingrid Campos
Há 1 hora
À esquerda, homem branco de cabelos grisalhos e blus vermelha atrás de bandeiras do Brasil. À direita, mulher branca de cabelos lisos e pretos, com blusa longa cinza, discursando, com bandeiras do Brasil atrás.
PontoPoder

Operação da Polícia Federal afasta prefeito e vice-prefeita de Jardim (CE)

O órgão cumpre 34 mandados de busca e apreensão em municípios do interior cearense.

Milenna Murta*
21 de Maio de 2026
Gestores públicos participam de uma mesa de discussões em um salão, em Brasília.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará cobram desoneração da folha e resistem a pisos de categorias sem repasse federal

Gestores criticam o aumento das obrigações financeiras sem compensação financeira por parte do governo federal.

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Maio de 2026
Jair e Flávio Bolsonaro com aliados no dia 16 de março de 2025
Inácio Aguiar

Bolsonaro tenta com Flávio o que Lula fez com Haddad, mas tem um problema

A repercussão do caso Master gera uma dúvida sobre a manutenção do nome de Flávio na corrida eleitoral

Inácio Aguiar
21 de Maio de 2026
Imagem do presidente Lula, que assinou pacote de medidas para ampliar proteção às mulheres e reforçar segurança digital no Brasil, onde redes sociais devem retirar conteúdo intimo em 2h.
PontoPoder

Lula assina decreto que prevê exclusão de conteúdo íntimo em 2 horas e amplia proteção às mulheres

As medidas buscam fortalecer o combate à violência contra as mulheres, dentro e fora do ambiente online.

Redação
20 de Maio de 2026
Imagem aérea de Plenário da Câmara, com mesas de madeira semicirculares e alguns deputados.
PontoPoder

Escala 6x1: deputados cearenses retiram apoio à emenda que cria transição de 10 anos

Seis parlamentares da unidade federativa assinaram substitutivo que adia a redução da jornada de trabalho.

Milenna Murta*, Ingrid Campos
20 de Maio de 2026
Teodoro Silva Santos, ministro do STJ
Inácio Aguiar

MPCE reúne membros do STJ e ministro da Justiça em Seminário de combate ao crime

A ideia do evento, que ocorre no próximo dia 29 de maio, é debater a resposta das instituições do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada

Inácio Aguiar
20 de Maio de 2026
Imagem de Carla Zambelli para ilustrar matéria sobre pedido de Alexandre de Moraes para iniciar extradição da ex-deputada federal.
PontoPoder

Moraes aciona Justiça e Itamaraty para iniciar extradição de Carla Zambelli

Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, na Itália.

Redação
20 de Maio de 2026
Foto de divulgação do filme Dark Horse, de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Trailer de 'Dark Horse', filme de Bolsonaro, é divulgado: 'Chega de mistério'

A prévia do longa foi publicada no perfil do deputado federal Mário Frias.

Redação
19 de Maio de 2026
Deputados no plenário da Câmara Federal para matéria sobre o fim da escala 6x1.
PontoPoder

Fim da escala 6x1: Centrão tenta compensações a empregadores e transição de 10 anos

O projeto tramita no Congresso Nacional e objetiva diminuir a jornada de trabalho para possibilitar dois dias de descanso.

Redação
19 de Maio de 2026
foto do deputado Mario Frias discursando em microfone.
PontoPoder

Áudio revela conversa de Mario Frias e Vorcaro sobre filme de Bolsonaro: 'Deus te abençoe, irmão'

Reportagem da Intercept mostra o deputado agradecendo pelo apoio ao “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente.

Redação
19 de Maio de 2026
Deputado Romeu Aldigueri no Plenário 13 de Maio da Alece.s
PontoPoder

Presidente da Alece cobra aprovação do novo Código de Ética, travado por falta de consenso

Discordâncias entre deputados sobre regras para redes sociais e discurso de ódio barraram a aprovação do regramento.

Marcos Moreira
19 de Maio de 2026
Foto de Germano He-Man, vereador de Fortaleza.
PontoPoder

Justiça Eleitoral concede liminar para declarar nulidade da filiação de Germano He-Man ao Podemos

Vereador de Fortaleza ingressou com ação declaratória de nulidade de filiação partidária, alegando irregularidade.

Bruno Leite
19 de Maio de 2026
Foto de Ciro Gomes durante evento de lançamento da pré-candidatura ao Governo do Ceará em 2026.
PontoPoder

Ciro Gomes é condenado por violência política de gênero contra prefeita de Crateús, Janaína Farias

Decisão em primeira instância considera declarações do político entre abril e maio de 2024. A ação ainda cabe recurso.

Bruno Leite
19 de Maio de 2026
Montagem com Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro para matéria onde senador pede dinheiro a empresário para financiar filme sobre pai.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro admite encontro com Vorcaro: 'Estive com ele mais uma vez'

A reunião teria ocorrido após a primeira prisão de Vorcaro, quando o banqueiro já estava com tornozeleira eletrônica.

Redação
19 de Maio de 2026
Evandro Leitão em pé, usando camisa branca de mangas longas, segura um microfone e fala em um palco, com fundo de madeira e iluminação suave, em contexto de evento ou discurso público.
PontoPoder

Evandro pede à Câmara Municipal para adiar efetivação do novo Plano Diretor de Fortaleza

Projeto de lei foi enviado nesta segunda (18) em regime de urgência para votação por vereadores.

Luana Barros
19 de Maio de 2026
Ciro Gomes e Aécio Neves
Inácio Aguiar

Nem Lula nem Bolsonaro: estratégia nacional do PSDB favorece decisão de Ciro no Ceará

Aécio Neves quer manter o partido no campo de centro; Ciro pretende liberar aliados no apoio aos candidatos nacionais

Inácio Aguiar
19 de Maio de 2026
Estátua “A Justiça”, em frente ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Escultura de pedra aparece sentada diante da fachada do STF ao entardecer.
PontoPoder

Especialistas dizem que penduricalhos não são 'ilegítimos', mas alerta para risco de afrontar o STF

O PontoPoder mapeou a criação de novas gratificações após Supremo restringir os auxílios a magistrados e integrantes do MP.

Luana Barros
19 de Maio de 2026
Plenário do STF durante sessão de julgamento, com ministros sentados em bancada em formato semicircular. Bandeira do Brasil, crucifixo e telas com transmissão da sessão aparecem ao fundo.
PontoPoder

TJCE e MPCE criam novos penduricalhos para salários após restrições impostas pelo STF

Decisão do Supremo suspendeu uma série de gratificações e indenizações, além de limitar o valor pago por elas.

Luana Barros
19 de Maio de 2026