Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

'A intenção é encerrar minha vida pública com esse mandato', diz Ciro Gomes em ato em Sobral (CE)

Ex-ministro escolheu berço político como primeira agenda após o lançamento da pré-candidatura ao Governo do Ceará.

Escrito por
e
(Atualizado às 15:21)
PontoPoder
Foto do ex-ministro Ciro Gomes durante discurso em Sobral.
Legenda: Ciro Gomes voltou a Sobral como pré-candidato ao Governo do Ceará.
Foto: Ismael Soares/SVM.

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ressaltou que um possível mandato de governador do Ceará, a partir de 2027, deve ser o último da sua vida pública. A declaração foi dada durante agenda da pré-candidatura dele ao Palácio da Abolição em Sobral, no Beco do Cotovelo, na manhã desta sexta-feira (22). 

Durante coletiva de imprensa, Ciro foi questionado se teria o compromisso de terminar o período de quatro anos no Executivo estadual, caso vença a disputa contra o governador Elmano de Freitas (PT). 

O político já havia sinalizado que não buscará uma reeleição, durante o evento de lançamento de pré-candidatura ao Governo do Estado, no último sábado (16), no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Em Sobral, Ciro enfatizou que terá um mandato único. 

“Sim, minha intenção é encerrar minha vida pública com esse mandato. É evidente que há aí um espectro de candidatura à presidência da República, que eu não posso, vamos dizer, dizer que desta água eu não beberei, porque eu sou uma pessoa que cultiva muito a verdade. Mas eu não queria mais ser candidato a nada. Tô topando ser candidato agora porque me convenci de que era a minha responsabilidade entrar nessa guerra, porque eu não tinha direito de estar nela e botar os outros para correr o risco que eu tenho que correr agora”
Ciro Gomes
Pré-candidato ao Governo do Ceará

“Mas isso não quer dizer que eu queira continuar, porque eu tenho agora, eu vou te dizer de novo, 68 anos de idade. Se for eleito, eu serei eleito com 69. Vou terminar (o mandato) com 74 anos. Tá bom, já chega”, acrescentou Ciro.

Antes de confirmar a entrada na corrida pelo Palácio da Abolição, Ciro chegou a ser ventilado como possível nome do PSDB para a disputa presidencial, por meio do convite do deputado federal Aécio Neves, presidente da sigla. Contudo, o tucano declinou do projeto nacional

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lia Gomes e Moses Rodrigues protagonizam novo episódio de crise na base de Elmano em Sobral

teaser image
PontoPoder

Ciro Gomes é condenado por violência política de gênero contra prefeita de Crateús, Janaína Farias

AGENDA EM SOBRAL

Ciro Gomes durante discurso em Sobral nesta sexta-feira (22).
Legenda: Ciro Gomes discursou no Beco do Cotovelo, em Sobral, já como pré-candidato ao Governo do Ceará.
Foto: Ismael Soares/SVM.

O ato em Sobral marca o retorno de Ciro ao berço político como postulante a um cargo público, após quatro tentativas de ser presidente da República. Em discurso no Beco do Cotovelo, o ex-ministro falou da emoção de estar na cidade, mesmo diante dos últimos resultados. 

“Como a gente é ser humano, pecador e fraco, eu, quando tirei o terceiro lugar do Ceará, e o terceiro lugar em Sobral (na campanha presidencial de 2022), doeu para a moléstia. Eu não amaldiçoei meu povo nem a minha cidade, nunca, jamais. Mas eu amaldiçoei a mim mesmo por não entender que talvez já tivesse sido a hora de eu sair, de não incomodar mais as pessoas, de dar passagem para outras pessoas mais novas e tal. E hoje estou de volta porque sinto um dever moral de aceitar essa convocação, mas não vou aceitar se não for com a concordância de ti, minha irmã, de ti, meu irmão, gente querida de Sobral. É isso que eu vim fazer aqui hoje”
Ciro Gomes
Pré-candidato ao Governo do Ceará

Em discurso ao lado de aliados e apoiadores, o ex-governador voltou a focar na questão da segurança pública e no enfrentamento às facções criminosas, como tinha feito no pronunciamento no evento de Fortaleza. 

Ainda no ato, Ciro citou novamente o processo da formação da chapa majoritária, com o ex-prefeito Roberto Cláudio como pré-candidato a vice-governador, enquanto Capitão Wagner (União) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) entram na disputa pelas vagas do Senado. Todos participaram do evento em Sobral.

Pré-candidato a vice na chapa de Ciro, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) ressaltou a importância do local para a carreira do aliado. "Não é por acaso que o Ciro escolheu estar, aqui, em Sobral, e nesse espaço que representa muito da diversidade do povo sobralense, que é o Beco do Cotovelo", frisou.

"Tenho absoluta certeza que Sobral dará a maior vitória que já deu na sua história a um candidato ao Governo do Estado", disse ainda.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto do ex-ministro Ciro Gomes durante discurso em Sobral.
PontoPoder

'A intenção é encerrar minha vida pública com esse mandato', diz Ciro Gomes em ato em Sobral (CE)

Ex-ministro escolheu berço político como primeira agenda após o lançamento da pré-candidatura ao Governo do Ceará.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
Há 1 hora
Michelle Bolsonaro e Eduardo Girão
Inácio Aguiar

Michelle ignora decisão do PL e reforça apoio a Girão: 'não vamos fazer aliança com o mal'

Ex-primeira-dama mantém divergência com as decisões do partido no Ceará de apoiar Ciro Gomes

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Foto do plenário da Câmara Municipal de Guaramiranga.
PontoPoder

Câmara de Guaramiranga suspende sessão que votaria investigação de vereador acusado de agressão

Legislativo não reuniu número mínimo necessário de cinco parlamentares para realizar votação nesta quinta-feira (21).

Bruno Leite
Há 2 horas
Fotos de Lia Gomes e Moses Rodrigues durante pronunciamentos.
PontoPoder

Lia Gomes e Moses Rodrigues protagonizam novo episódio de crise na base de Elmano em Sobral

Parlamentares não superaram as divergências locais mesmo diante da aliança com o governador.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Luizianne diz que frente encabeçada por Ciro é 'inusitada' e que ele está 'muito mal acompanhado'
PontoPoder

Luizianne diz que frente encabeçada por Ciro é 'inusitada' e que ele está 'muito mal acompanhado'

Pré-candidata ao Senado, a deputada federal esteve na Live PontoPoder desta quinta (21).

Luana Barros
22 de Maio de 2026
Luizianne diz que quer apoiar Elmano na disputa pelo governo e compor chapa governista para o Senado
PontoPoder

Luizianne diz que quer apoiar Elmano na disputa pelo governo e compor chapa governista para o Senado

Deputada federal foi a entrevista da Live PontoPoder desta quinta-feira (21).

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
'Muito difícil' e 'muito dolorosa', diz Luizianne sobre decisão de sair do PT após 37 anos
PontoPoder

'Muito difícil' e 'muito dolorosa', diz Luizianne sobre decisão de sair do PT após 37 anos

Deputada federal foi a entrevista da Live PontoPoder desta quinta-feira (21).

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Foto de Dayany Bittencourt na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Dayany Bittencourt se diz vítima de violência política de gênero após decisão do TSE atingir mandato

Política também afirmou que "o sistema" se uniu para "prejudicar" seu esposo, Capitão Wagner, que é pré-candidato o Senado Federal pelo União Brasil.

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Imagem mostra cachorro e gato sendo acariciados por uma pessoa.
PontoPoder

Frente Parlamentar de Defesa Animal e Ambiental é instalada na Câmara de Fortaleza

Combate aos maus-tratos, manejo populacional e proteção de habitats devem ser prioridades.

Ingrid Campos
21 de Maio de 2026
Foto da área externa da Assembleia Legislativa do Ceará para matéria sobre concurso da Alece de 2026.
PontoPoder

Edital do concurso da Alece 2026 é lançado com 200 vagas efetivas e cadastro de reserva

Banca organizadora do certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Marcos Moreira
21 de Maio de 2026
Fotomontagem de Heitor Freire e Dayany Bittencourt.
PontoPoder

TSE anula votos de Heitor Freire, e União Brasil perde vaga da deputada Dayany Bittencourt

O esposo de Dayany, o ex-deputado Capitão Wagner, alega "perseguição".

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Imagem mostra vista aérea da cidade de Fortaleza, com prédio e telhados de casas.
PontoPoder

Câmara aprova projeto que adia implementação do Plano Diretor de Fortaleza

O projeto chegou à Casa na segunda-feira (18) e tramitou em regime de urgência.

Ingrid Campos
21 de Maio de 2026
À esquerda, prefeito é um homem branco de cabelos grisalhos e blus vermelha atrás de bandeiras do Brasil. À direita, ex-prefeita de Jardim é uma mulher branca de cabelos lisos e pretos, com blusa longa cinza, discursando, com bandeiras do Brasil atrás.
PontoPoder

Operação da Polícia Federal afasta prefeito e vice-prefeita de Jardim (CE)

O órgão cumpre 34 mandados de busca e apreensão em municípios do interior cearense.

Milenna Murta*
21 de Maio de 2026
Gestores públicos participam de uma mesa de discussões em um salão, em Brasília.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará cobram desoneração da folha e resistem a pisos de categorias sem repasse federal

Gestores criticam o aumento das obrigações financeiras sem compensação financeira por parte do governo federal.

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Maio de 2026
Jair e Flávio Bolsonaro com aliados no dia 16 de março de 2025
Inácio Aguiar

Bolsonaro tenta com Flávio o que Lula fez com Haddad, mas tem um problema

A repercussão do caso Master gera uma dúvida sobre a manutenção do nome de Flávio na corrida eleitoral

Inácio Aguiar
21 de Maio de 2026
Imagem do presidente Lula, que assinou pacote de medidas para ampliar proteção às mulheres e reforçar segurança digital no Brasil, onde redes sociais devem retirar conteúdo intimo em 2h.
PontoPoder

Lula assina decreto que prevê exclusão de conteúdo íntimo em 2 horas e amplia proteção às mulheres

As medidas buscam fortalecer o combate à violência contra as mulheres, dentro e fora do ambiente online.

Redação
20 de Maio de 2026
Imagem aérea de Plenário da Câmara, com mesas de madeira semicirculares e alguns deputados.
PontoPoder

Escala 6x1: deputados cearenses retiram apoio à emenda que cria transição de 10 anos

Seis parlamentares da unidade federativa assinaram substitutivo que adia a redução da jornada de trabalho.

Milenna Murta*, Ingrid Campos
20 de Maio de 2026
Teodoro Silva Santos, ministro do STJ
Inácio Aguiar

MPCE reúne membros do STJ e ministro da Justiça em Seminário de combate ao crime

A ideia do evento, que ocorre no próximo dia 29 de maio, é debater a resposta das instituições do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada

Inácio Aguiar
20 de Maio de 2026
Imagem de Carla Zambelli para ilustrar matéria sobre pedido de Alexandre de Moraes para iniciar extradição da ex-deputada federal.
PontoPoder

Moraes aciona Justiça e Itamaraty para iniciar extradição de Carla Zambelli

Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, na Itália.

Redação
20 de Maio de 2026
Foto de divulgação do filme Dark Horse, de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Trailer de 'Dark Horse', filme de Bolsonaro, é divulgado: 'Chega de mistério'

A prévia do longa foi publicada no perfil do deputado federal Mário Frias.

Redação
19 de Maio de 2026