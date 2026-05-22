'A intenção é encerrar minha vida pública com esse mandato', diz Ciro Gomes em ato em Sobral (CE)

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ressaltou que um possível mandato de governador do Ceará, a partir de 2027, deve ser o último da sua vida pública. A declaração foi dada durante agenda da pré-candidatura dele ao Palácio da Abolição em Sobral, no Beco do Cotovelo, na manhã desta sexta-feira (22).

Durante coletiva de imprensa, Ciro foi questionado se teria o compromisso de terminar o período de quatro anos no Executivo estadual, caso vença a disputa contra o governador Elmano de Freitas (PT).

O político já havia sinalizado que não buscará uma reeleição, durante o evento de lançamento de pré-candidatura ao Governo do Estado, no último sábado (16), no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Em Sobral, Ciro enfatizou que terá um mandato único.

“Sim, minha intenção é encerrar minha vida pública com esse mandato. É evidente que há aí um espectro de candidatura à presidência da República, que eu não posso, vamos dizer, dizer que desta água eu não beberei, porque eu sou uma pessoa que cultiva muito a verdade. Mas eu não queria mais ser candidato a nada. Tô topando ser candidato agora porque me convenci de que era a minha responsabilidade entrar nessa guerra, porque eu não tinha direito de estar nela e botar os outros para correr o risco que eu tenho que correr agora” Ciro Gomes Pré-candidato ao Governo do Ceará

“Mas isso não quer dizer que eu queira continuar, porque eu tenho agora, eu vou te dizer de novo, 68 anos de idade. Se for eleito, eu serei eleito com 69. Vou terminar (o mandato) com 74 anos. Tá bom, já chega”, acrescentou Ciro.

Antes de confirmar a entrada na corrida pelo Palácio da Abolição, Ciro chegou a ser ventilado como possível nome do PSDB para a disputa presidencial, por meio do convite do deputado federal Aécio Neves, presidente da sigla. Contudo, o tucano declinou do projeto nacional.

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AGENDA EM SOBRAL

Legenda: Ciro Gomes discursou no Beco do Cotovelo, em Sobral, já como pré-candidato ao Governo do Ceará. Foto: Ismael Soares/SVM.

O ato em Sobral marca o retorno de Ciro ao berço político como postulante a um cargo público, após quatro tentativas de ser presidente da República. Em discurso no Beco do Cotovelo, o ex-ministro falou da emoção de estar na cidade, mesmo diante dos últimos resultados.

“Como a gente é ser humano, pecador e fraco, eu, quando tirei o terceiro lugar do Ceará, e o terceiro lugar em Sobral (na campanha presidencial de 2022), doeu para a moléstia. Eu não amaldiçoei meu povo nem a minha cidade, nunca, jamais. Mas eu amaldiçoei a mim mesmo por não entender que talvez já tivesse sido a hora de eu sair, de não incomodar mais as pessoas, de dar passagem para outras pessoas mais novas e tal. E hoje estou de volta porque sinto um dever moral de aceitar essa convocação, mas não vou aceitar se não for com a concordância de ti, minha irmã, de ti, meu irmão, gente querida de Sobral. É isso que eu vim fazer aqui hoje” Ciro Gomes Pré-candidato ao Governo do Ceará

Em discurso ao lado de aliados e apoiadores, o ex-governador voltou a focar na questão da segurança pública e no enfrentamento às facções criminosas, como tinha feito no pronunciamento no evento de Fortaleza.

Ainda no ato, Ciro citou novamente o processo da formação da chapa majoritária, com o ex-prefeito Roberto Cláudio como pré-candidato a vice-governador, enquanto Capitão Wagner (União) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) entram na disputa pelas vagas do Senado. Todos participaram do evento em Sobral.

Pré-candidato a vice na chapa de Ciro, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) ressaltou a importância do local para a carreira do aliado. "Não é por acaso que o Ciro escolheu estar, aqui, em Sobral, e nesse espaço que representa muito da diversidade do povo sobralense, que é o Beco do Cotovelo", frisou.

"Tenho absoluta certeza que Sobral dará a maior vitória que já deu na sua história a um candidato ao Governo do Estado", disse ainda.