Ciro recusa campanha presidencial, liga para Aécio e confirma pré-candidatura ao Governo do Ceará

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) informou ao presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o deputado federal Aécio Neves, a decisão de disputar o Governo do Ceará em 2026, no lugar de concorrer ao Palácio do Planalto. A comunicação entre os tucanos foi oficializada nesta segunda-feira (11).

“Recebi, hoje, telefonema do ex-governador Ciro Gomes informando, formalmente, a intenção de lançar oficialmente a sua pré-candidatura ao governo do Ceará no próximo final de semana. O PSDB reconhece a importância da sua vitória, não apenas para o Ceará, mas para todo Brasil, em especial para o Nordeste” Aécio Neves Presidente nacional do PSDB e deputado federal

Em abril, Aécio Neves defendeu publicamente o nome de Ciro Gomes como candidato a mais uma eleição para presidente da República — o que seria a 5ª tentativa dele. O ex-ministro, por sua vez, não descartou a ideia de imediato e afirmou que o grupo político precisaria "amadurecer essa ideia".

Na última sexta-feira (8), porém, Ciro Gomes confirmou a data e o local da pré-candidatura ao Governo do Ceará: na manhã do dia 16 de maio, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza.

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Diante disso, Aécio Neves foi informado oficialmente da decisão nesta segunda. Em nota, o presidente do PSDB enfatizou que seguirá contando com a liderança de Ciro e do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) para o fortalecimento do projeto nacional do partido.

“O PSDB continuará debatendo, inclusive com a participação de Ciro Gomes, do Senador Tasso Jereissati e de outras lideranças partidárias, alternativas para o Brasil nesse momento em que a polarização e o radicalismo vêm impedindo a apresentação de um projeto consistente de retomada do desenvolvimento econômico e social do país”, destacou Aécio Neves.

DISPUTA AO GOVERNO DO ESTADO

A confirmação da pré-candidatura crava o Ciro Gomes como um dos nomes da oposição contra o governador Elmano de Freitas (PT), que buscará a reeleição no pleito de outubro. O senador Eduardo Girão (Novo), Jarir Pereira (Psol), Zé Batista (PSTU) e Giovanni Sampaio (PRD) são outros pré-candidatos.

Ciro vinha sendo apontado como possível candidato ao Governo do Estado desde o ano passado, quando participou do “Café da Oposição” da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, o ex-ministro sinalizou aliança com nomes do PL, como o apoio à pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado.

Em outubro de 2025, Ciro se filiou ao PSDB e assumiu o comando do partido no Ceará. Em diversas agendas, o político negava a chance de ser candidato outra vez e defendia o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) para disputar o Governo, mas alegava estar com o “coração todo balançado” e que era um “soldado do partido”.