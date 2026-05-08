Ciro Gomes lança pré-candidatura ao Governo no Conjunto Ceará, em Fortaleza, no dia 16 de maio

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) lançará a pré-candidatura ao Governo do Ceará na manhã do dia 16 de maio, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A informação foi publicada nas redes sociais do ex-ministro na noite desta sexta-feira (8).

O anúncio oficial do lançamento deverá ser realizado na próxima terça-feira (12), durante o "Café da Oposição" da Assembleia Legislativa (Alece), com a participação do coordenador-geral da campanha de Ciro, Lúcio Gomes — irmão dele e ex-presidente da Companhia Docas do Ceará. Foi o que informou o anfitrião do encontro, o deputado Felipe Mota (PSDB), que avalia o momento como uma forma de “prestigiar” o grupo de parlamentares.

Em tese, a decisão encerra o impasse sobre uma possível postulação de Ciro à Presidência da República, o que seria a quinta tentativa dele ao cargo. O nome do político chegou a ser defendido para a disputa nacional pelo presidente do PSDB, o deputado federal Aécio Neves.

Por outro lado, a confirmação da pré-candidatura confirma o ex-ministro como um dos nomes da oposição contra o governador Elmano de Freitas (PT), que buscará a reeleição no pleito de outubro.

O senador Eduardo Girão (Novo), Jarir Pereira (Psol), Zé Batista (PSTU) e Giovanni Sampaio (PRD) são outros pré-candidatos lançados na corrida pelo Palácio da Abolição.

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ARTICULAÇÕES DA OPOSIÇÃO

Ciro vinha sendo apontado como possível candidato ao Governo do Estado desde o ano passado, quando participou do “Café da Oposição” da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, o ex-ministro sinalizou aliança com nomes do PL, como o apoio à pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado.

Em outubro de 2025, Ciro se filiou ao PSDB e assumiu o comando do partido no Ceará. Em diversas agendas, o político negava a chance de ser candidato outra vez e defendia o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) para disputar o Governo, mas alegava estar com o “coração todo balançado” e que era um “soldado do partido”.

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Agora, Ciro será confirmado como o nome a encabeçar uma chapa majoritária, que pode contar, ainda, com Roberto Cláudio e o presidente da Federação União Progressista, Capitão Wagner (União) — ambos são pré-candidatos ao Senado.

A definição completa da chapa ainda dependerá do PL, que suspendeu as conversas com Ciro, mas tem nomes que defendem a candidatura do ex-ministro. Em paralelo, outra ala defende o apoio ao senador Eduardo Girão (Novo).