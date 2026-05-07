Jade Romero deixa disputa por reeleição à vice e anuncia pré-candidatura a deputada estadual

A vice-governadora Jade Romero (PT) anunciou, nesta quinta-feira (7), a sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com isso, ela deixa a disputa ao Executivo e abre espaço para outras legendas governistas disputarem espaço na chapa de reeleição de Elmano de Freitas (PT).

“Agora é trabalhar ainda mais, sempre ouvindo com atenção e empatia o nosso povo. Como pré-candidata a deputada estadual, sigo ao lado do presidente Lula, do governador Elmano de Freitas, do senador Camilo Santana e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, acreditando na política que cuida das pessoas e transforma vidas. Mais ainda: sigo firme ao lado de cada família do nosso Estado”, publicou nas redes sociais.

Em dezembro, Elmano já havia sinalizado que a recondução de Jade não estava consolidada. À época, a dúvida se devia a uma decisão do MDB em preferir a posição de senador na composição da majoritária de 2026.

Durante a janela partidária, a vice-governadora deixou o MDB, ao qual estava filiada desde 2012, e embarcou no PT. A decisão tomada no início de abril foi divulgada em postagem nas redes sociais, ao lado do governador Elmano de Freitas, do ex-ministro Camilo Santana e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão – todos do PT.

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Já a definição mais recente de Jade foi anunciada um dia após Elmano comentar sobre a "negociação política" a respeito da candidatura à Vice-Governadoria do Ceará. Segundo ele, um partido que indica nome para disputar a posição não indica para as vagas do Senado.

A declaração ocorreu em resposta à indagação sobre a possibilidade de o senador Cid Gomes (PSB) compor a chapa ao governo estadual. "Eu quero ter o senador (como) vice, ao meu lado, ou em qualquer posição que ele escolha. É mais ou menos assim: você quer o Pelé no meio de campo, no ataque, como volante? (Você pergunta) 'Pelé, em qual posição você quer jogar?'. É assim que eu tenho a minha relação com o senador Cid Gomes", disse.

De acordo com o governador, ainda vai "chegar a hora de poder decidir e poder discutir qual é o perfil, qual é o nome, qual é o partido" para a vaga.