Lia nega Cid Gomes como vice de Elmano em 2026: ‘Não quis nem ser governador, vai querer ser vice?'

A deputada estadual Lia Gomes (PSB) negou a existência de articulações em torno da candidatura do senador Cid Gomes (PSB) a vice-governador na chapa de Elmano de Freitas (PT). A possibilidade chegou a ser levantada pelo presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), na quarta-feira (22).

Já nesta quinta-feira (23), em entrevista coletiva, Lia Gomes afirmou desconhecer a movimentação do irmão para buscar a vaga de vice. Por outro lado, Cid ainda discute a possibilidade de concorrer à reeleição de senador.

“Vice? Não. Se o homem não quis nem ser governador, vai querer ser vice? (...) É, eu não vejo. Também nunca ouvi nenhuma conversa nesse sentido” Lia Gomes Deputada estadual

Em coletiva de imprensa, Romeu Aldigueri foi questionado sobre uma possível candidatura de Cid Gomes. Então, o presidente citou a chance de o senador compor a chapa governista como vice.

“O senador Cid não precisa estar em cargo público para fazer política, mas todos nós queremos, a população do Ceará quer, e eu tenho certeza que o senador Cid estará na chapa majoritária, seja para senador ou até vice-governador, que ele engrandece a chapa”, respondeu o presidente da Alece.

Em paralelo, o PontoPoder também questionou outros deputados sobre o assunto, que afirmaram desconhecer a articulação em torno de Cid para vice-governador. Entre eles, o líder do PSB na Alece, Marcos Sobreira, que disse que não há, no momento, conversas internas nesse sentido, de modo oficial.

Veja também PontoPoder Criação de 3,5 mil cargos de soldado da Polícia Militar do Ceará é aprovada na Alece PontoPoder Sem favoritismo: Cidades do Interior do Ceará prometem disputas voto a voto nas eleições de 2026

REELEIÇÃO AO SENADO

Publicamente, Cid Gomes vem afirmando que não pensa na reeleição ao Senado. Em paralelo, o político tem defendido o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) para a vaga dentro do campo governista.

Questionada se a única possibilidade de Cid é buscar, no momento, um novo mandato de senador, Lia não confirmou. “Eu vejo assim, tem muita gente pressionando dentro do partido e eu acho que, se tiver que ser, será ao Senado. Eu não vejo outra (candidatura)”, pontuou.

“Eu conversei com ele (Cid) bastante, foi segunda-feira, ele continua dizendo que não, não quer, não é do interesse, que ele quer fortalecer o partido, fazer uma boa bancada. E, mas assim, eu vejo que as pessoas pressionam, especialmente o pessoal do nosso grupo, que acha que é importante ele ter um mandato, fortalecer o PSB, não é só eleger uma bancada”, acrescentou Lia Gomes.