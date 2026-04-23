Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lia nega Cid Gomes como vice de Elmano em 2026: ‘Não quis nem ser governador, vai querer ser vice?'

Possibilidade chegou a ser citada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 13:33)
PontoPoder
Lia Gomes durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará.
Legenda: Lia Gomes negou a possibilidade de Cid ser candidato a vice-governador.
Foto: Júnior Pio/Alece.

A deputada estadual Lia Gomes (PSB) negou a existência de articulações em torno da candidatura do senador Cid Gomes (PSB) a vice-governador na chapa de Elmano de Freitas (PT). A possibilidade chegou a ser levantada pelo presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), na quarta-feira (22).

Já nesta quinta-feira (23), em entrevista coletiva, Lia Gomes afirmou desconhecer a movimentação do irmão para buscar a vaga de vice. Por outro lado, Cid ainda discute a possibilidade de concorrer à reeleição de senador. 

“Vice? Não. Se o homem não quis nem ser governador, vai querer ser vice? (...) É, eu não vejo. Também nunca ouvi nenhuma conversa nesse sentido”
Lia Gomes
Deputada estadual

Em coletiva de imprensa, Romeu Aldigueri foi questionado sobre uma possível candidatura de Cid Gomes. Então, o presidente citou a chance de o senador compor a chapa governista como vice

“O senador Cid não precisa estar em cargo público para fazer política, mas todos nós queremos, a população do Ceará quer, e eu tenho certeza que o senador Cid estará na chapa majoritária, seja para senador ou até vice-governador, que ele engrandece a chapa”, respondeu o presidente da Alece.

Em paralelo, o PontoPoder também questionou outros deputados sobre o assunto, que afirmaram desconhecer a articulação em torno de Cid para vice-governador. Entre eles, o líder do PSB na Alece, Marcos Sobreira, que disse que não há, no momento, conversas internas nesse sentido, de modo oficial. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Criação de 3,5 mil cargos de soldado da Polícia Militar do Ceará é aprovada na Alece

teaser image
PontoPoder

Sem favoritismo: Cidades do Interior do Ceará prometem disputas voto a voto nas eleições de 2026

REELEIÇÃO AO SENADO

Publicamente, Cid Gomes vem afirmando que não pensa na reeleição ao Senado. Em paralelo, o político tem defendido o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) para a vaga dentro do campo governista. 

Questionada se a única possibilidade de Cid é buscar, no momento, um novo mandato de senador, Lia não confirmou. “Eu vejo assim, tem muita gente pressionando dentro do partido e eu acho que, se tiver que ser, será ao Senado. Eu não vejo outra (candidatura)”, pontuou. 

“Eu conversei com ele (Cid) bastante, foi segunda-feira, ele continua dizendo que não, não quer, não é do interesse, que ele quer fortalecer o partido, fazer uma boa bancada. E, mas assim, eu vejo que as pessoas pressionam, especialmente o pessoal do nosso grupo, que acha que é importante ele ter um mandato, fortalecer o PSB, não é só eleger uma bancada”, acrescentou Lia Gomes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Lia Gomes durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Lia nega Cid Gomes como vice de Elmano em 2026: ‘Não quis nem ser governador, vai querer ser vice?'

Possibilidade chegou a ser citada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
Há 9 minutos
Policiais militares em frente a viaturas do Ceará.
PontoPoder

Criação de 3,5 mil cargos de soldado da Polícia Militar do Ceará é aprovada na Alece

Proposta do Governo busca aproveitar candidatos aprovados no concurso público de 2025.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Imagem do Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares conversando. Na Mesa, o presidente da Casa, Hugo Motta.
PontoPoder

Sem favoritismo: Cidades do Interior do Ceará prometem disputas voto a voto nas eleições de 2026

Dados eleitorais de 2022 indicam territórios indefinidos para deputados federais. São locais onde alianças municipais e estratégias regionais devem ser decisivas neste ano.

Igor Cavalcante
23 de Abril de 2026
Deputados Leur Lomanto Jr, Reginaldo Lopes e Paulo Azi usam paletó e gravata durante sessão na CCJ da Câmara para matéria sobre aprovação do fim da escala 6x1.
PontoPoder

Comissão na Câmara aprova projeto que coloca fim à jornada 6x1 no Brasil; entenda próximos passos

Câmara vai discutir em comissão especial dois modelos diferentes antes de votar no plenário.

Beatriz Matos, de Brasília
22 de Abril de 2026
Policiais militares do Ceará em frente a viaturas.
PontoPoder

Elmano envia à Alece projeto que cria 3,5 mil cargos de soldado da Polícia Militar do Ceará

Objetivo é aproveitar candidatos aprovados no último concurso público da PMCE.

Marcos Moreira
22 de Abril de 2026
Foto da suplente Adriana Pedrosa tomando posse de mandato na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Adriana Pedrosa assume mandato na Câmara de Fortaleza em rodízio do PT

Parlamentar recebeu 7.153 votos no pleito de 2024.

Bruno Leite
22 de Abril de 2026
Botoões
PontoPoder

O que o fenômeno do voto 'branco' para deputado federal no Ceará em 2022 indica para 2026

25 cidades cearenses tiveram abundância desse sufrágio eleitoral no último pleito.

Milenna Murta*
22 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Advogado Rafael Sá será o novo presidente da ZPE Ceará

Equipamento, voltado a empresas focadas em exportação, é estratégico para a economia do Estado

Inácio Aguiar
22 de Abril de 2026
Jair Bolsonaro de perfil. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo grisalho bem penteado para o lado.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer cirurgia no ombro

Por indicação médica, a cirurgia visa a reparação do manguito rotador e de lesões associadas.

Redação
22 de Abril de 2026
Imagem aérea do interior de um plenário, com mesas de madeira e chão azul.
PontoPoder

Entenda o papel e a escolha dos suplentes de senador no sistema político

Essas figuras fazem parte da chapa do parlamentar eleito e o substituem quando necessário.

Milenna Murta* e Beatriz Matos
22 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Pregão bilionário do BNB previsto para esta quarta (22) está na mira do TCU e da oposição

Licitação é para escolher operadoras de programas como Crediamigo e Agroamigo e desperta interesses na política e no setor privado

Inácio Aguiar
22 de Abril de 2026
Lula discursa em evento na Alemanha.
PontoPoder

Lula fala em reciprocidade contra os EUA após expulsão de delegado envolvido no caso Ramagem

Governo estadunidense acusa policial brasileiro de interferência em extradições.

Redação
21 de Abril de 2026
Desembargadora Eva do Amaral Coelho discursa ao microfone em sessão solene, atrás de um púlpito transparente, usando traje cerimonial com faixa tricolor. Ao fundo, integrantes da mesa diretora acompanham a cerimônia sentados, alguns com máscara facial, em uma sala institucional com bandeiras oficiais e um crucifixo na parede.
PontoPoder

Desembargadora com salário de R$ 91 mil diz que categoria entrará em 'escravidão' sem penduricalhos

A magistrada do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) reclamou do fim de benefícios como o auxílio-alimentação.

Redação
21 de Abril de 2026
Interior de uma assembleia, com duas bandeiras do Brail ao centro do local e múltiplas pessoas em pé durante sessão.
PontoPoder

Entenda o papel do deputado estadual na estrutura federativa brasileira

Novos representantes para o cargo serão eleitos no pleito geral de 2026.

Milenna Murta*
21 de Abril de 2026
Plenário da Alece e da Câmara dos deputados em colagem de fotos. Acima, o Legislativo Federal. As imagens são abertas e mostram o plenário das duas casas.
PontoPoder

Após risco de ‘sumir’, PSB e PSDB lideram crescimento partidário no Ceará

Rearranjos partidários, migração de lideranças e novas alianças reposicionaram grupos políticos a cerca de seis meses das eleições.

Igor Cavalcante
21 de Abril de 2026
Vista aérea do acesso a Juazeiro do Norte, com prédios ao fundo. Foto feita ao anoitecer.
PontoPoder

Sem deputados federais eleitos em 2022, como municípios do CE garantiram recursos sem apoio direto

Municípios onde os mais votados não se elegeram recorrem a alianças com deputados e ampliam papel dos prefeitos na busca por emendas.

Igor Cavalcante
20 de Abril de 2026
Foto do Sicário.
PontoPoder

Não houve interferência externa na morte de 'Sicário', cúmplice de Vorcaro, diz PF

Polícia apurava possível instigação ao suicídio.

Redação
19 de Abril de 2026
Cabine de votação, com pessoa negra atrás, vestindo blusa longa azul e calça quadriculada.
PontoPoder

Como funciona o voto em trânsito no sistema eleitoral brasileiro

Categoria é viável para os eleitores que não estiverem em seu domicílio eleitoral no dia do pleito.

Milenna Murta*
19 de Abril de 2026
Pessoa indígena vista de costas, com cocar de penas, observa plenário lotado de uma casa legislativa; ao fundo, público diverso acompanha a sessão, alguns registrando com celulares.
PontoPoder

Novas regras eleitorais buscam incentivar participação indígena nas eleições 2026

Foco é o financiamento e a propaganda em rádio e TV para estas candidaturas.

Luana Barros
19 de Abril de 2026
Ciro Gomes e aliados em evento em Juazeiro do Norte
Inácio Aguiar

Aliados não querem nem ouvir falar em candidatura nacional de Ciro Gomes

Saída do ex-ministro do debate pode fragmentar a oposição no Estado

Inácio Aguiar
19 de Abril de 2026