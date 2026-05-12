Tasso descarta disputas nacionais e vai priorizar candidatura de Ciro no Ceará

A despeito das recentes especulações, o ex-senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) não irá atuar em nenhuma função no debate nacional neste ano. A prioridade dele é a pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo do Estado.

Mesmo sem concorrer a cargo público, o ex-governador tem um papel estratégico nos rumos da oposição no Ceará neste ano, quando o grupo chega com relevância na disputa pelo Governo do Estado.

O arquiteto da filiação

Em meados de 2025, Jereissati tratou pessoalmente do retorno de Ciro Gomes ao PSDB, uma jogada impensável até bem pouco tempo, diante de divergências construídas entre o ex-presidenciável e a sigla tucana em âmbito nacional.

A chegada de Ciro e a articulação da oposição mudou o patamar do tucanato no Estado com a perspectiva de retorno ao poder. O movimento acompanhou o crescimento tucano nacional, um momento que encaminha um ressurgimento da legenda.

A articulação de Tasso começa em 2026, mas mira o cenário de 2030.

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Foco na disputa local

Recentemente, o nome do ex-senador cearense foi citado como um nome forte para vice-presidente na chapa liderada pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Além de desfazer os rumores, Tasso já comunicou a aliados próximos que a prioridade total é a disputa local, com Ciro a frente da chapa majoritária.

Com uma composição ampla que deve ter partidos como PSDB, PL e União Brasil, e nomes como Roberto Cláudio, Capitão Wagner e André Fernandes, Tasso se torna peça estratégica nos bastidores.

Projeção futura para nacional

Questionado recentemente sobre o papel de Ciro Gomes em 2026, Tasso deu um sinal da estratégia tucana para o correligionário: “Agora é a vez de ele ser governador, daqui a quatro anos, quem sabe...”.