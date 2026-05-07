O caráter eleitoreiro da solução do governo Lula para o endividamento

O Governo Federal lançou recentemente o programa Desenrola 2.0, que tenta atacar um problema conhecido e recorrente: o endividamento das famílias. A proposta governamental é simples e de fácil comunicação: descontos, nome limpo e volta ao consumo. Na prática, entretanto, não é preciso ser especialista para perceber que o programa, ao atacar apenas a consequência e não a causa, tende a adiar uma nova crise de inadimplência.

É exatamente nesse ponto que entra o componente político da equação. A dificuldade do governo em equilibrar as contas públicas pressiona os juros e afeta toda a economia. Crédito caro restringe consumo e investimento. O agravante é que soluções como essa, em ano eleitoral, significam busca por apoio popular.

Para quem está com o nome negativado, qualquer redução na dívida significa fôlego. É um respiro necessário e até legítimo. O problema é que esse alívio imediato carrega um risco estrutural que não pode ser ignorado.