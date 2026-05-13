Bate-boca entre deputados sobre Maracanaú suspende a sessão da Alece temporariamente

A sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi suspensa temporariamente, nesta quarta-feira (13), por conta de uma discussão entre os deputados estaduais Lucinildo Frota (PL) e Júlio César Filho (PT). O bate-boca girou em torno da posição dos parlamentares sobre a Prefeitura de Maracanaú.

O embate tem ligação com a relação dos políticos com o prefeito Roberto Pessoa (União): enquanto Lucinildo integra a oposição e foi adversário do gestor na última eleição, Júlio é ex-opositor, mas atualmente faz parte da base governista maracanauense.

Durante o 1º expediente desta quarta, Lucinildo Frota subiu à tribuna para falar sobre o que chamou de “inversão de prioridades” em Maracanaú, alegando que a gestão tem priorizado investimentos no São João do município. A fala motivou a reação de Júlio César Filho.

Logo após o pronunciamento, os parlamentares se cumprimentaram, mas já iniciaram o bate-boca, trocando acusações entre eles. Nesse momento, o deputado Tomaz Holanda (Mobiliza) discursava como 8º orador do dia.

Veja o momento em que a sessão é suspensa:

Então, a discussão ganhou volume e tomou conta do Plenário 13 de Maio, com colegas tentando conter os dois parlamentares. Foi quando a deputada Lia Gomes (PSB), parlamentar que estava presidindo a sessão na ocasião, optou por suspendê-la temporariamente.

Após cerca de um minuto após a suspensão, Lia Gomes reabriu a sessão, retomando a fala de Tomaz Holanda. Por sua vez, o parlamentar alegou “problemas técnicos” para a interrupção.

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O QUE DIZEM OS DEPUTADOS

Após o episódio, Lucinildo alegou que foi acusado por Júlio de ser contra o São João do Maracanaú. Por outro lado, o deputado do PL disse ter chamado o petista de “vendido”, ao deixar a oposição para ser aliado de Roberto Pessoa.

“(Após o pronunciamento) Ele me abordou, exaltado, quando se escuta verdades, a pessoa se exalta, ele foi lá dizer que eu tinha dito que ele se vendeu, eu disse: ‘se vendeu mesmo’. O que foi que eu menti? Quando a pessoa recebe cargos em troca de se calar, ele se vendeu. (...) Aí ele rebateu e os ânimos se exaltaram, mas faz parte do parlamento. Eu tenho três sentimentos que eu não guardo, nem mágoa, nem rancor, nem ódio no meu coração” Lucinildo Frota Deputado estadual pelo PL

Em resposta, Júlio César Filho chamou o caso de “discussão momentânea”, mas afirmou que precisou se defender diante da fala. O parlamentar também criticou Lucinildo por “baixar o nível do debate”.

“Dentro do debate, que é legítimo você respeitar o contraditório, o deputado Lucinildo insinuou que eu poderia ter ido apoiar o grupo do atual prefeito de Maracanaú por troca de alguns benesses. Obviamente, eu fui me defender, fui dizer que foi uma articulação feita pelo governador Elmano de Freitas, no sentido de que o PT não deixou eu me candidatar, mas indicou o vice do prefeito Roberto Pessoa. E através da articulação do governador Elmano, nós fomos fazer parte da base aliada” Júlio César Filho Deputado estadual pelo PT

Após o bate-boca, ambos voltaram a se pronunciar sobre o caso em momentos distintos no Plenário 13 de Maio, enfatizando seus pontos de vista. Contudo, a discussão seguiu apenas nos microfones da tribuna, sem embates diretos.