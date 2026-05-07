Sessão solene da Alece é cancelada após ausência de deputados que solicitaram a homenagem

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) precisou cancelar a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do Investigador Profissional, marcada para essa quarta-feira (6), diante da falta dos deputados que solicitaram a homenagem: Carmelo Neto (PL), Tony Brito (PSD), Lucinildo Frota (PL) e Firmo Camurça (PSD).

A solenidade estava programada para às 17h desta quarta, no Plenário 13 de Maio. Contudo, os homenageados e convidados foram surpreendidos pela ausência dos deputados no local, o que impossibilitou a realização do evento.

Em retorno ao PontoPoder, Carmelo Neto informou que já estava doente durante a sessão ordinária no mesmo dia e, por isso, não poderia comparecer à homenagem.

“Combinei que o Dep. Tony ia presidir. Acontece que a ouvidoria da Casa enviou no e-mail institucional dele algumas denúncias que a Alece teria recebido de um dos homenageados. Depois disso, ele me ligou e disse que não ia mais participar”, alegou o parlamentar.

Por sua vez, o deputado Tony Brito classificou o episódio de “mal-entendido” e que foi “acometido de algumas urgências” que o impossibilitaram de participar, mas não deu mais detalhes.

“Vou aprofundar para saber o motivo, mas eu tenho certeza que, pelo compromisso do deputado Carmelo, do deputado Firmo Camurça e do deputado Lucinildo do Frota, deve ter ocorrido algum imprevisto, algum mal-entendido, algum conflito de agenda que é natural dos homens públicos, isso não justifica, por isso que eu estou fazendo já meu pedido de sincero de desculpas e que nós vamos nos reunir com esses profissionais” Tony Brito Deputado estadual pelo PSD

Já Lucinildo Frota afirmou ter avisado previamente que não iria conseguir participar da sessão solene por conta de “choque na agenda”.

“Eu fui o subscritor do requerimento da sessão solene, eu não indiquei nenhum dos homenageados, e quando eu soube foi já do cancelamento da sessão por falta dos deputados. Agora, o porquê que quem vinha presidir não apareceu, isso aí eu não tenho como afirmar”, evidenciou Lucinildo.

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Em retorno à reportagem, a Alece informou que não irá se pronunciar sobre o assunto. O PontoPoder também buscou o deputado Firmo Camurça sobre o cancelamento do evento, mas ainda aguarda resposta.