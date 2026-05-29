Lei que cria a Universidade Federal Indígena no Brasil é sancionada por Lula
A Unind focará em oferta de ensino superior, pesquisa e extensão universitária.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que cria a Universidade Federal Indígena (Unind). A norma foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29). A nova instituição terá sede em Brasília, mas poderá manter campi em diferentes regiões do Brasil para atender às necessidades específicas dos indígenas.
A Unind focará em oferta de ensino superior, pesquisa e extensão universitária voltados à realidade dos povos originários, com base em modelo educacional que fortalece identidades e saberes tradicionais em diálogo com o conhecimento acadêmico não indígena.
As atividades estão previstas para começar em 2027, com a oferta de dez cursos nas áreas de formação de professores, saúde coletiva e indígena, além de gestão territorial e ambiental.
Além disso, a lei que criou a universidade prevê a valorização dos saberes tradicionais, a promoção da sustentabilidade socioambiental dos territórios indígenas e a preservação das culturas, histórias e línguas dos povos indígenas do Brasil e da América Latina.
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Como será a seleção para a Unind?
A instituição poderá ter processos seletivos próprios, com critérios que garantam percentual mínimo de vagas para candidatos indígenas — o que deve valer, também, para os concursos públicos destinados ao quadro de servidores.
Os cargos de reitor e vice-reitor devem ser, obrigatoriamente, de indígenas.