Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lei que cria a Universidade Federal Indígena no Brasil é sancionada por Lula

A Unind focará em oferta de ensino superior, pesquisa e extensão universitária.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Três mulheres indígenas enfileiradas, com expressão séria.
Legenda: As atividades da universidade estão previstas para começar em 2027.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que cria a Universidade Federal Indígena (Unind). A norma foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29). A nova instituição terá sede em Brasília, mas poderá manter campi em diferentes regiões do Brasil para atender às necessidades específicas dos indígenas.

A Unind focará em oferta de ensino superior, pesquisa e extensão universitária voltados à realidade dos povos originários, com base em modelo educacional que fortalece identidades e saberes tradicionais em diálogo com o conhecimento acadêmico não indígena.

As atividades estão previstas para começar em 2027, com a oferta de dez cursos nas áreas de formação de professores, saúde coletiva e indígena, além de gestão territorial e ambiental.

Além disso, a lei que criou a universidade prevê a valorização dos saberes tradicionais, a promoção da sustentabilidade socioambiental dos territórios indígenas e a preservação das culturas, histórias e línguas dos povos indígenas do Brasil e da América Latina.

Veja também

teaser image
Ceará

Por que escolas indígenas do Ceará ficarão fora da universalização do tempo integral em 2026

teaser image
Ceará

Após 100 anos de negação, veja avanços dos indígenas do CE em demarcação, saúde e segurança

Como será a seleção para a Unind?

A instituição poderá ter processos seletivos próprios, com critérios que garantam percentual mínimo de vagas para candidatos indígenas — o que deve valer, também, para os concursos públicos destinados ao quadro de servidores.

Os cargos de reitor e vice-reitor devem ser, obrigatoriamente, de indígenas.

Assuntos Relacionados
Três mulheres indígenas enfileiradas, com expressão séria.
PontoPoder

Lei que cria a Universidade Federal Indígena no Brasil é sancionada por Lula

A Unind focará em oferta de ensino superior, pesquisa e extensão universitária.

Redação
Há 24 minutos
Fotomontagem de Priscila Costa e Dayanny Bittencourt.
PontoPoder

Nova deputada federal, Priscila Costa diz lamentar perda de mandato de Dayany Bittencourt

Parlamentar acompanhou parte da sessão plenária do TRE-CE que a oficializou como titular de uma vaga na Câmara dos Deputados.

Bruno Leite
Há 1 hora
Imagem do desembargador Ricardo Couto para matéria sobre escutas ilegais são descobertas em gabinete do governador do Rio de Janeiro.
PontoPoder

Escutas ilegais são encontradas em gabinete do governador do Rio de Janeiro

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) abriu uma investigação para apurar o caso.

Redação
Há 2 horas
Lula é um homem idoso, branco, de cabelo e barba também brancos. Na foto, ele está gesticulando enquanto discursa, com a bandeira do Brasil atrás. Usa terno cinza, camisa social da mesma cor e gravata azul.
PontoPoder

Após decisão de Trump sobre PCC e CV, Lula reafirma soberania: 'Vamos combater aqui dentro'

O presidente brasileiro afirmou que aceita colaboração internacional, mas rejeita intervenção.

Redação
Há 2 horas
'Deixamos as divergências de lado', diz Alcides Fernandes ao justificar apoio a Ciro para o Governo
PontoPoder

'Deixamos as divergências de lado', diz Alcides Fernandes ao justificar apoio a Ciro para o Governo

O deputado estadual é, também, pré-candidato ao Senado Federal pelo PL.

Milenna Murta*
29 de Maio de 2026
Deputada Priscila Costa, discursando em microfone na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

TRE-CE reconta votos e Priscila Costa vai assumir mandato de deputada no lugar de Dayany Bittencourt

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, na sede da Justiça Eleitoral.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Especialistas de vários estados do País participam do evento do MP em Fortaleza.
Inácio Aguiar

Cautela e soberania: Em Fortaleza, especialistas comentam decisão dos EUA sobre facções criminosas

Ministro do STJ, o cearense Teodoro Silva Santos defendeu aprovação da PEC da Segurança e disse que o tema é assunto da soberania nacional

Inácio Aguiar
29 de Maio de 2026
Fotomontagem de Tasso Jereissati e Ciro Gomes.
PontoPoder

Tasso e Ciro defendem moderação em apoio a Aécio para disputar Presidência: 'Longe dos extremos'

Se confirmada, esta deverá ser a segunda tentativa do parlamentar de chegar à Presidência da República — a primeira foi em 2014.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Alcides Fernandes diz que PL já definiu pré-candidatura ao Senado; Priscila Costa rebate deputado
PontoPoder

Alcides Fernandes diz que PL já definiu pré-candidatura ao Senado; Priscila Costa rebate deputado

O deputado estadual foi o convidado desta quinta-feira (28) da live do PontoPoder.

Igor Cavalcante
28 de Maio de 2026
'O palanque de Flávio no Ceará é Alcides', diz Alcides Fernandes sobre aliança com Ciro
PontoPoder

'O palanque de Flávio no Ceará é Alcides', diz Alcides Fernandes sobre aliança com Ciro

Declaração do deputado estadual ocorreu durante entrevista à live do PontoPoder.

Milenna Murta*
28 de Maio de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados para ilustrar matéria sobre câmara aprova em 1º turno PEC que amplia imunidade tributária de igrejas e entidades ligadas.
PontoPoder

Câmara aprova em 1º turno PEC que amplia imunidade tributária de igrejas

Texto ainda será votado em 2º turno antes de ir para o Senado.

Redação
28 de Maio de 2026
Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1
PontoPoder

Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1

Divergência entre eles se agravou após André Fernandes fazer ataques diretos à deputada na tribuna.

Luana Barros
28 de Maio de 2026
Deputados no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Novo Código de Ética da Alece prevê punições a deputado que usar IA para desinformação e deepfakes

Projeto está travado na Assembleia por divergências sobre temas considerados polêmicos, como o uso de redes sociais.

Marcos Moreira
28 de Maio de 2026
Evandro Leitão
Inácio Aguiar

Evandro Leitão anuncia pacote viário e admite: buracos incomodam a população

Prefeito de Fortaleza vai anunciar um programa chamado "Tá na Pista 2026" na próxima segunda-feira

Inácio Aguiar
28 de Maio de 2026
PontoPoder

Fim da escala 6x1 é aprovado na Câmara dos Deputados; jornada de trabalho também será reduzida

A proposta foi aprovada por 472 votos a 22, em primeiro turno, e 461 a 19 votos, em segundo turno.

Redação
27 de Maio de 2026
foto da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Saiba como votaram os deputados cearenses na PEC pelo fim da escala 6x1

O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

Redação
27 de Maio de 2026
Roberto Cláudio e Capitão Wagner durante anúncio do comando da Federação União Progressista no Ceará.
PontoPoder

Federação União Progressista é oficializada no Ceará; veja composição

Oficialização ocorre um dia após Camilo Santana afirmar que ainda não descarta aproximação da federação com o grupo governista no Ceará.

Beatriz Matos, de Brasília
27 de Maio de 2026
Lia Gomes durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
PontoPoder

Lia defende Ciro de acusação de traição e diz que Cid deixa decisão do Senado na mão de Júnior Mano

Deputada estadual voltou a comentar as articulações políticas envolvendo os irmãos, rompidos politicamente desde 2022.

Marcos Moreira
27 de Maio de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados, para ilustrar matéria sobre comissão da Câmara aprova texto-base da PEC pelo fim da escala 6x1.
PontoPoder

Comissão da Câmara aprova texto-base da PEC pelo fim da escala 6x1

Parecer foi aprovado 34 votos a favor e 4 contra.

Redação
27 de Maio de 2026
Foto do ministeo Nunes Marques do STF para ilustrar matéria sobre revisão de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Ministro Nunes Marques pede parecer da PGR sobre revisão de condenação de Bolsonaro

Relator do caso, o ministro, após receber a manifestação da procuradoria, deve decidir a questão.

Redação e Agência Brasil
27 de Maio de 2026