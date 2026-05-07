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Alece aprova adesão do Ceará à subvenção para reduzir o diesel em R$ 1,20

Governo do Estado passará a integrar o Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis da União.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 12:41)
PontoPoder
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
Legenda: Medida foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais da Alece.
Foto: Júnior Pio/Alece.

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram a adesão do Governo do Estado ao programa federal de subvenção econômica do diesel. Na prática, a medida busca reduzir em R$ 1,20 o valor do combustível para o consumidor final. 

A partir do PL 55/2026, o Executivo estadual integrará o Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis, instituído pelo Governo Federal em 7 de abril. O objetivo é conter os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o preço do combustível importado, além da equalização parcial dos custos.

Com a subvenção, o Governo do Ceará ficará responsável por bancar R$ 0,60 por litro do preço do diesel, enquanto a União assumirá a outra metade, fechando a redução de R$ 1,20 no combustível.

R$ 38 milhões
investimento total previsto pelo Governo do Ceará para viabilizar subvenção

A iniciativa já tinha sido confirmada pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) ao Diário do Nordeste, no final de abril. O programa deve ter duração de dois meses (abril e maio), com o montante total de R$ 1,5 bilhão a ser rateado entre os estados.

Líder do Governo Elmano de Freitas na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT) ressaltou a articulação para mitigar os impactos no preço do combustível. “Foi feita uma pactuação com o Estado, de tal forma que o Governo Federal abate 60 centavos por litro de diesel nos custos dos impostos federais, e o Governo Estadual abate também 60 centavos no ICMS”, pontuou.

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