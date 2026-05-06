Em votação secreta, Alece aprova indicação de Cid Marconi Filho para o Conselho da Arce
Novo conselheiro é filho do desembargador federal Cid Marconi.
Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (6), a nomeação de Cid Marconi Filho para o cargo de conselheiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado (Arce), após indicação do governador Elmano de Freitas (PT).
A escolha foi validada pelo Parlamento estadual em votação secreta, com 37 votos favoráveis, por unanimidade. A mensagem do Executivo começou a tramitar na Casa em 29 de abril.
Antes da aprovação no Plenário, Cid passou pela sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira (5), quando foi aprovado pelo colegiado, também por unanimidade.
O novo conselheiro é filho de Cid Marconi Gurgel de Souza, desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Aos 30 anos, Cid se tornará o membro mais jovem da Arce.
Cid Marconi Filho é advogado e especialista em Direito Administrativo, atuando como assistente de Gestão da Coordenação de Licitação da Companhia Docas do Ceará.
Em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (6), Cid Marconi Filho destacou o papel da Arce para a fiscalização dos serviços voltados aos cearenses.
“Responsabilidade grande, vai ser um desafio grande, porque, para além de todas as competências do conselheiro-diretor, é sempre importante a gente ter um trabalho voltado pro bom desempenho dos serviços públicos de qualidade, que é uma questão que está intimamente ligada à dignidade humana. Então, que Deus me dê sabedoria aí para conseguir fazer uma mediação entre o poder concedente, entre as concessionárias e, principalmente, os usuários”
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FISCALIZAÇÃO
A Arce é uma autarquia especial que atua na normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões do Estado do Ceará.
Desse modo, o órgão regula os serviços prestados pela Enel Distribuição Ceará, Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Companhia de Gás do Ceará (Cegás), por exemplo.