Em votação secreta, Alece aprova indicação de Cid Marconi Filho para o Conselho da Arce

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (6), a nomeação de Cid Marconi Filho para o cargo de conselheiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado (Arce), após indicação do governador Elmano de Freitas (PT).

A escolha foi validada pelo Parlamento estadual em votação secreta, com 37 votos favoráveis, por unanimidade. A mensagem do Executivo começou a tramitar na Casa em 29 de abril.

Antes da aprovação no Plenário, Cid passou pela sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira (5), quando foi aprovado pelo colegiado, também por unanimidade.

O novo conselheiro é filho de Cid Marconi Gurgel de Souza, desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Aos 30 anos, Cid se tornará o membro mais jovem da Arce.

Cid Marconi Filho é advogado e especialista em Direito Administrativo, atuando como assistente de Gestão da Coordenação de Licitação da Companhia Docas do Ceará.

Em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (6), Cid Marconi Filho destacou o papel da Arce para a fiscalização dos serviços voltados aos cearenses.

“Responsabilidade grande, vai ser um desafio grande, porque, para além de todas as competências do conselheiro-diretor, é sempre importante a gente ter um trabalho voltado pro bom desempenho dos serviços públicos de qualidade, que é uma questão que está intimamente ligada à dignidade humana. Então, que Deus me dê sabedoria aí para conseguir fazer uma mediação entre o poder concedente, entre as concessionárias e, principalmente, os usuários” Cid Marconi Filho Novo conselheiro da Arce

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FISCALIZAÇÃO

A Arce é uma autarquia especial que atua na normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões do Estado do Ceará.

Desse modo, o órgão regula os serviços prestados pela Enel Distribuição Ceará, Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Companhia de Gás do Ceará (Cegás), por exemplo.