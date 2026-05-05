Elmano envia PLDO 2027 à Alece com alta de 6% na receita e redução de 13% nos investimentos

O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2027 começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta terça-feira (5). Parte do planejamento do Orçamento do próximo ano, a peça prevê um crescimento de 6% na receita tributária do Estado, enquanto os investimentos devem registrar redução de 13%.

O PLDO foi enviado pelo governador Elmano de Freitas (PT) à Casa nessa segunda-feira (4). A proposição elenca prioridades da máquina pública estadual e compõe o planejamento do Orçamento do próximo ano, sendo a última peça do atual mandato do chefe do Executivo.

O projeto estima uma receita tributária de R$ 20,6 bilhões em 2027, valor 6% maior do que o esperado para este ano, com perspectiva de R$ 19 bilhões. O montante será complementado pelos seguintes recursos:

R$ 12,9 bilhões do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE);

R$ 2,6 bilhões das operações de crédito;

R$ 4,2 bilhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

R$ 12,7 bilhões da contribuição previdenciária dos servidores e outras transferências da União, principalmente.

A peça orçamentária também prevê R$ 45,9 bilhões em despesas, sendo R$ 27,1 bilhões para gastos com pessoal, como a realização de concursos públicos, além de R$ 18,8 bilhões para despesas correntes. O valor total de gastos é 13,6% maior do que o previsto para 2026 (R$ 40,4 bilhões).

QUEDA NOS INVESTIMENTOS

Por outro lado, o PLDO regista uma redução de 13,3% nos investimentos para 2027, em comparação ao previsto para este ano (R$ 4,5 bilhões).

R$ 3,9 bilhões valor total de investimentos previstos para 2027

Segundo o Governo do Estado, entre as iniciativas previstas para a utilização do montante estão:

Implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza;

Duplicação do Eixão das Águas;

Construção de hospitais em Iguatu e Baturité;

Pavimentação de rodovias;

Implantação do Projeto Malha d’Água;

Aquisição de equipamentos para o Hospital Universitário da Uece, além da expansão da oferta de serviços das redes de atenção à saúde.

Ao PontoPoder, o líder do Governo Elmano na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT), justificou que a variação nos investimentos tem relação com as parcerias junto ao Governo Federal e o andamento das obras do início da gestão. “À medida que esses projetos vão sendo concluídos, vão sendo executados, é óbvio que esse volume pode passar por alterações”, pontuou.

“Nós estamos no último ano do governo do governador Elmano, é natural que os projetos que iniciaram no começo do governo estejam sendo concluídos nesse momento, especialmente na educação quando nós temos 1,6 bilhão de reais investidos em 138 novas escolas de tempo integral, o que nós queremos concluir até o final do ano. Então, é natural que haja variações" Guilherme Sampaio Líder do Governo na Alece

“É possível também que isso, no decorrer do ano, sofra acréscimos a partir de novos projetos que serão negociados junto à próxima gestão do Governo Federal”, acrescentou Guilherme Sampaio.

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PREVISÃO DE APROVAÇÃO EM JULHO

Após iniciar a tramitação na Alece, a matéria segue para análise nas comissões técnicas da Casa. Em geral, o projeto recebe uma série de emendas dos deputados e costuma ser aprovada nas últimas sessões antes do recesso parlamentar, no início de julho.

“É uma tramitação normal, como sempre, vamos fazer os debates, será indicado o relator, o PLDO garante que o Estado vai seguir no rumo certo, sem retrocesso, bom investimento público, prioridade pelo educação, para segurança, para investimento em saúde, garante que o Ceará siga sem retrocessos para o próximo ciclo orçamentário que se avizinha”, ressaltou Guilherme Sampaio.