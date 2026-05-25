Lula realiza sessão de radioterapia no couro cabeludo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início, nesta segunda-feira (25) em Brasília, ao procedimento de radioterapia superficial preventiva. A informação foi divulgada no boletim médico do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo o comunicado, a intervenção se trata de um tratamento complementar à retirada de uma lesão de pele no couro cabeludo, realizada no último dia 24 de abril.

"O presidente seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas", diz a unidade de saúde no documento.

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Câncer de pele

O presidente foi submetido a dois procedimentos médicos no final de abril, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe cuidou de uma lesão de pele na cabeça e realizou uma intervenção no punho do presidente para tratar uma tendinite no polegar da mão direita.

De acordo com o médico Roberto Kalil Filho, ambos os procedimentos ocorreram sem intercorrência. A dermatologista Cristina Abdala, que retirou a lesão do couro cabeludo de Lula, explicou na ocasião que se tratava de um carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer de pele mais comum causado por exposição crônica ao sol.

Após dois dias da realização dos procedimentos, o presidente retomou sua agenda de trabalho e passou a ter acompanhamento médico.