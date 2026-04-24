Lula tem alta hospitalar após procedimentos clínicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (24), após retirar uma lesão de pele no couro cabeludo e fazer uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita. O petista deixou a unidade de saúde por volta das 11 horas.

De acordo com o médico Roberto Kalil Filho, ambos os procedimentos ocorreram sem intercorrência. A dermatologista Cristina Abdala, que retirou a lesão do couro cabeludo de Lula, explicou que se trata de um carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer de pele mais comum causado por exposição crônica ao sol.

"É uma lesão localizada, não espalha. O máximo que pode acontecer é ficarem aparecendo pequenas feridas. Ele já estava acompanhando há algum tempo e resolveu tirar. Isso não implica mau prognóstico, é acompanhamento", afirmou a médica, segundo o g1.

O presidente chegou ao hospital acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja. A recomendação é de que ele fique em casa, em São Paulo, e volte a Brasília domingo. "Grandes eventos vamos evitar nos próximos dias, mas nada que prejudique a agenda da semana que vem", acrescentou Roberto Kalil.

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Agenda será retomada na próxima semana

Conforme o boletim médico de Lula, o presidente retomará a agenda na próxima segunda-feira (27) e manterá acompanhamento médico.