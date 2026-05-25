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Legislativo Judiciário Executivo

Justiça dos EUA notifica Moraes sobre ação de Rumble e empresa de Trump contra decisões dele

Autoridade brasileira tem cerca de 21 dias para responder à petição inicial.

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(Atualizado às 11:37)
PontoPoder
Imagem em close do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de perfil, usando terno escuro, camisa branca e gravata vermelha, no plenário do Supremo Tribunal Federal, em Brasília.
Legenda: Autores afirmam que ordens de Moraes violam a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão.
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi notificado judicialmente, nesta segunda-feira (25), para responder a uma ação judicial nos Estados Unidos, movida pela plataforma Rumble e pela Trump Media & Technology Group, empresa ligada ao presidente Donald Trump.

Segundo detalhou nas redes sociais o advogado que representa a companhia, Martin de Luca, o Tribunal Federal estadunidense enviou, por e-mail, a notificação ao magistrado.

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A companhia de Trump alega que as ordens de Moraes violam a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão. 

O documento desta segunda-feira estipula que o ministro tem cerca de 21 dias para responder à petição inicial apresentada em um tribunal da Flórida. Caso não responda, ele poderá responder ao processo à revelia. 

A notificação foi autorizada após a Justiça dos EUA tentar, por meses, realizar o procedimento por meio da Convenção de Haia, que trata da tramitação de documentos oficiais entre países.

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