Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Plataforma Rumble pede que STJ intime Alexandre de Moraes em ação movida na Justiça dos EUA

Documento está sob análise

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Na imagem, o ministro Alexandre de Moraes, intimado a depor nos Estados Unidos a respeito de caso envolvendo as plataformas Rumble e Truth Social
Legenda: Plataformas Rumble e Truth Social querem responsabilizar Alexandre de Moraes por decisões que ele proferiu contra elas.
Foto: Nelson Jr/STF

Nesta sexta-feira (15), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu uma notificação da Justiça Federal da Flórida, solicitando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifeste no processo movido contra ele pela plataforma Rumble e pela empresa de Donald Trump, a Truth Social, nos Estados Unidos.

O documento está sob análise do presidente do STJ, Herman Benjamin. É ele quem decidirá se autoriza a execução da citação. Caso seja aceita, um juiz será designado para intimar Moraes. As informações são da Gazeta do Povo.

Conforme o periódico, a notificação dá o primeiro passo no procedimento para que o ministro seja formalmente convocado a se manifestar na ação judicial que tramita nos Estados Unidos. Por sinal, o próprio Moraes pode informar ao STJ se deseja receber a citação. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

STF inicia julgamento de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe em 2 de setembro

teaser image
PontoPoder

'Ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa', diz Danilo Forte sobre Capitão Wagner

Caso contrário, Herman Benjamin tem a opção de encaminhar o processo a um relator da corte para que o tema seja analisado. Se a autorização, o chamado “exequatur”, não for concedida, significa que o Estado brasileiro considera a ação improcedente, e o ministro não será oficialmente citado.

Entenda o caso

As plataformas digitais Rumble e Truth Social querem responsabilizar civilmente Alexandre de Moraes em decorrência de decisões que ele proferiu contra elas. 

Entre os pedidos está o pagamento de indenizações por danos, uma vez que as empresas caracterizam as ordens judiciais do ministro como "mordaça" e “censura”.

Segundo a CNN Brasil, em julho a Trump Media e a Rumble apresentaram uma petição à Justiça dos Estados Unidos contestando uma nova ordem de bloqueio de contas emitida por Alexandre de Moraes. De acordo com as empresas, a decisão é considerada ilegal em território americano.

Uma decisão de Moraes levou ao encerramento da conta do jornalista Allan dos Santos na Rumble, com aplicação de multa em caso de descumprimento e até suspensão da plataforma no Brasil. Posteriormente, houve ordem para suspensão da conta do jornalista Rodrigo Constantino, também com aplicação de multas diárias.

Os advogados das plataformas alegam que essas determinações ferem o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Eles pedem que as decisões não tenham validade nos EUA e que o ministro seja impedido de exigir a remoção dos aplicativos em lojas como a da Apple.

O que diz a defesa de Trump

Advogado da Rumble, Martin De Luca argumentou, em entrevista à CNN, que as ações de Moraes violam o Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) estabelecido entre Brasil e Estados Unidos.

O profissional destacou ainda que nenhum outro magistrado brasileiro tem adotado condutas semelhantes de violação ao acordo bilateral.

A petição apresentada por Trump Media e Rumble afirma que uma decisão de Moraes exige que a Rumble bloqueie uma conta do comentarista político Rodrigo Constantino, preserve o conteúdo e divulgue os dados do usuário ao juiz, sob ameaça de multas diárias de R$ 100 mil (aproximadamente US$ 20 mil) a partir da noite de domingo, 13 de julho de 2025.

Diz ainda que “a ordem (de Moraes) não foi notificada por meio de nenhum mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem aviso prévio ao governo dos EUA”.

Assuntos Relacionados
Cid e Ciro Gomes em foto lado a lado no plenário do Senado Federal
PontoPoder

Ciro deseja que Cid 'seja feliz', mas diz que ele 'está do lado dos que estão destruindo o Ceará'

Ex-ministro participou de comemoração dos 50 de Roberto Cláudio nesta sexta-feira (15)

Luana Barros e Marcos Moreira
Há 34 minutos
Na imagem, o ministro Alexandre de Moraes, intimado a depor nos Estados Unidos a respeito de caso envolvendo as plataformas Rumble e Truth Social
PontoPoder

Plataforma Rumble pede que STJ intime Alexandre de Moraes em ação movida na Justiça dos EUA

Documento está sob análise

Redação
Há 50 minutos
Casal lado a lado
PontoPoder

Advogado de Zambelli diz que o marido dela, coronel Aginaldo, retornará à Itália na segunda (18)

Segundo a defesa da parlamentar, ex-secretário de Caucaia deve visitá-la

Redação
Há 1 hora
Coletiva de imprensa ex-ministro Ciro Gomes
PontoPoder

Ciro diz que 'poderosos' tentam 'comprar' o PDT para evitar que ele seja candidato a governador

Ex-ministro evitou responder sobre a possibilidade de deixar o partido e voltar ao PSDB

Luana Barros e Marcos Moreira
Há 1 hora
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

'Lei Felca' chega à Câmara de Fortaleza e une vereadores da oposição e da base contra 'adultização'

Ao menos cinco projetos foram protocolados na Casa Legislativa desde segunda-feira (11)

Bruno Leite
15 de Agosto de 2025
Zanin é um homem de terno azul, gravata roxa e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria. Ele usa óculos redondos e está em um ambiente formal, no próprio STF, com outras pessoas ao fundo, também vestidas formalmente.
PontoPoder

STF inicia julgamento de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe em 2 de setembro

Serão oito sessões dedicadas ao caso, com datas nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro

Redação
15 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.
PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos
15 de Agosto de 2025
Homem de meia-idade com cabelos curtos grisalhos e óculos de armação preta, vestindo camisa azul clara e paletó escuro. Ele fala próximo a um microfone preto com a letra “P”, logo do PontoPoder, em branco, com fundo desfocado em tons escuros.
PontoPoder

'Ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa', diz Danilo Forte sobre Capitão Wagner

Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará

Ingrid Campos
15 de Agosto de 2025
Na imagem, o deputado federal Danilo Forte (União) aparece sentado em um estúdio de gravação, vestindo paletó azul-escuro e camisa social azul-clara, sem gravata. Ele usa óculos de armação escura e mantém uma expressão séria enquanto fala ao microfone, que exibe a letra “P” — símbolo do programa PontoPoder. À frente dele, há uma caneca branca com o mesmo logotipo. Ao fundo, cortinas escuras e uma tela iluminada com a palavra “PONTO” compõem o cenário.
PontoPoder

Danilo Forte detalha projeto de lei que prevê novas regras para impedir cobranças indevidas do INSS

O deputado federal do União Brasil foi o entrevistado desta quinta-feira (14) da live do PontoPoder

Igor Cavalcante
14 de Agosto de 2025
Na imagem, o deputado federal Danilo Forte (União) aparece sentado em um estúdio de gravação, vestindo paletó azul-escuro e camisa social azul-clara, sem gravata. Ele usa óculos de armação escura e mantém uma expressão séria enquanto fala ao microfone, que exibe a letra “P” — símbolo do programa PontoPoder
PontoPoder

‘Não é no xingamento que você vai resolver’, diz Danilo Forte sobre tarifaço de Trump

O deputado federal do União Brasil foi o entrevistado desta quinta-feira (14) da live do PontoPoder

Igor Cavalcante
14 de Agosto de 2025
Live PontoPoder: Entrevista com o deputado Danilo Forte
PontoPoder

Live PontoPoder: Entrevista com o deputado Danilo Forte

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
14 de Agosto de 2025
Vereadores do PDT partiparam de encontro com a direção estadual e nacional nesta quinta-feira (14)
Inácio Aguiar

Após reunião com Lupi, PDT de Fortaleza mantém foco em aproximação com o PT e preparação para 2026

Lupi e André Figueiredo participaram da reunião com vereadores da Capital

Inácio Aguiar
14 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Após conversa entre Ciro e Lupi, bancada do PDT se reúne para falar sobre reestruturação e futuro

André Figueiredo, presidente estadual da Legenda, recebe vereadores em reunião que pode ter também a presença de Lupi

Inácio Aguiar
14 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Em meio à possível desfiliação, Ciro Gomes recebe presidente nacional do PDT em Fortaleza

Carlos Lupi está em Fortaleza mais para uma "conversa pessoal de amigos" do que para uma tentativa de evitar a saída

Inácio Aguiar
14 de Agosto de 2025
Foto de Augusta Brito, anunciada nesta quarta-feira (14) como nova líder do PT no Senado Federal
PontoPoder

Augusta Brito assume liderança do PT no Senado

Segundo divulgou a sigla, mudança nas lideranças deve durar entre 35 e 45 dias

Bruno Leite
14 de Agosto de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro nega participação em trama golpista e pede absolvição ao STF

O prazo final para os advogados protocolarem suas manifestações terminou nessa quarta-feira (13)

Redação e Agência Brasil
14 de Agosto de 2025
Foto mostra Plenário da Alece durante votação dos deputados estaduais
PontoPoder

Alece tem 13 deputados suplentes em exercício; entenda rotatividade e veja quem são

Maioria das licenças está na modalidade para tratar de assuntos particulares, na qual os titulares saem por até 120 dias

Marcos Moreira
14 de Agosto de 2025
Foto de Braga Netto onde está de terno e ao fundo aparace a bandeira do Brasil para matéria onde ele pede absolvição ao STF
PontoPoder

Braga Netto nega trama golpista, acusa Moraes de parcialidade e pede absolvição ao STF

Militar afirma que delação de Mauro Cid possui ‘diversas falhas’

Redação
13 de Agosto de 2025
Carla Zambelli
PontoPoder

Carla Zambelli passa mal ao chegar em audiência sobre extradição na Itália

Processo pode durar até dois anos

Redação
13 de Agosto de 2025
Imagem de Alexandre de Moraes encontrando com Mizael no STF
PontoPoder

Alexandre de Moraes encontra Mizael no STF e brinca: 'Para me defender nos EUA'

O influenciador Mizael Silva é conhecido, nas redes sociais, por ser o 'advogado do ministro'

Redação
13 de Agosto de 2025