iOS 26: veja a lista de iPhones que vão receber a nova atualização

A Apple anunciou, nesta semana, a chegada do iOS 26 para diversos aparelhos da marca. Apesar da gama de modelos que receberão a atualização, alguns dispositivos não serão contemplados com as mudanças.

Os aparelhos anteriores à linha 11 não receberão o iOS 26. Assim, as novas ferramentas e design sofisticado ficarão disponíveis apenas para:

iPhone 11, 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Veja também Tecnologia ChatGPT fica fora do ar na manhã desta terça (10); conheça alternativas à IA Tecnologia Google anuncia segurança contra roubo em Android como recursos padrão; veja o que muda

A mudança não significa que iPhones mais antigos deixarão de funcionar, mas sim que não receberão atualizações de segurança. Também é válido mencionar que, eventualmente, alguns aplicativos poderão ficar inutilizados em versões iOS desatualizadas.

Outra novidade na atualização são as melhorias na Inteligência Artificial da Apple. Essa ferramente necessita uma capacidade de processamento superior, por isso, únicos aparelhos que serão capazes de sustentar a nova tecnologia são: iPhone 16 (todos os modelos), iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.