ChatGPT fica fora do ar na manhã desta terça (10); conheça alternativas à IA

Usuários da plataforma ChatGPT, desenvolvido pela empresa de tecnologia OpenAI, estão enfrentando dificuldades para acessar o serviço, na manhã desta terça-feira (10). Às 7h34, o site Downdetector — empresa que monitora registros de reclamações — contabilizou 283 notificações relacionados à instabilidade do chatbot de inteligência artificial.

As reclamações foram registradas por usuários de Fortaleza, Recife, Salvador, Recife, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Ao tentar fazer qualquer comando prompt pela ferramenta, uma mensagem de erro é apresentada de forma imediata.

Em site sobre atualizações da plataforma, a Open AI informou: "no momento, estamos enfrentando problemas".

O diagnóstico da empresa aponta taxas de erro elevadas no serviço Sora. Já alguns usuários estão enfrentando taxas de erro e latência elevadas. "Continuamos investigando esse problema", declarou o serviço.

Alternativas ao ChatGPT gratuitas

Enquanto o ChatGPT da OpenAI não retorna, usuários podem usar outros serviços semelhantes gratuitos. O Gemini, por exemplo, é o serviço de IA do Google. A ferramenta consegue buscar conteúdos na web, aceita comandos de áudio e vídeo e funciona como um assistente digital nos celulares Android.

Outra sugestão é o Copilot. Ele usa o mesmo modelo de linguagem do ChatGPT, mas é integrado aos serviços da Microsoft. O serviço está disponível como um chatbot “avulso” na web e via aplicativos para celulares, mas também pode ser acessado para ver arquivos no Windows e para ajudar a editar arquivos nos apps do Microsoft 365 (Word, Excel e PowerPoint, entre outros).

Existe ainda o Grok é desenvolvido pela xAI, empresa de Elon Musk, e integrado à rede social X (antigo Twitter). O chatbot pesquisa informações na web e pode usar publicações na rede para responder sobre assuntos mais novos, além de gerar imagens com alto nível de realismo.