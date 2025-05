Robô de universidade dos EUA entra para o Guinness ao montar cubo mágico em 0,1 segundo

Um grupo de estudantes da Universidade de Purdue, localizada no estado de Indiana (EUA), conquistou um feito inédito com a criação de um robô capaz de resolver um cubo mágico 3x3x3 em apenas 0,103 segundo. O tempo foi suficiente para garantir ao robô chamado Purdubik’s Cube um lugar no Guinness World Records, como o mais rápido do mundo na tarefa.

O recorde anterior pertencia à equipe da empresa japonesa Mitsubishi Electric, que havia alcançado a marca de 0,305 segundo em maio de 2024, quase três vezes mais lento que o novo recordista.

O robô norte-americano começou a chamar atenção ainda em dezembro de 2024, quando foi apresentado em uma competição de design estudantil dentro da própria Escola de Engenharia Elétrica e de Computação Elmore Family, em Purdue. Na ocasião, venceu o primeiro lugar no torneio. Após a vitória, os alunos decidiram seguir com aprimoramentos técnicos no projeto, o que levou à conquista do recorde atual.

Confira o vídeo:

Entre os humanos, o desafio de montar um cubo mágico também tem rendido marcas expressivas. O tempo mais rápido registrado até hoje é de 3,08 segundos, atingido pelo jovem chinês Yiheng Wang, de 11 anos, em fevereiro de 2025.

Antes dele, o recorde era do norte-americano Max Park, que havia completado o quebra-cabeça em 3,13 segundos no ano anterior.

