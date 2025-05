Skype é descontinuado pela Microsoft após 22 anos; saiba como recuperar conversas

A Microsoft encerrou, nesta segunda-feira (5), os serviços do Skype, plataforma de ligações e chamadas de vídeo que ficou popular entre os anos 2000 e 2010. Segundo a empresa norte-americana, os usuários podem migrar para a versão gratuita do Teams, que irá manter contatos, histórico de conversas e chamadas salvas.

De origem sueca, o Skype ficou em atividade durante 22 anos, mesmo com a aparição de plataformas mais modernas. Em 2011, o aplicativo foi adquirido pela Microsoft por US$ 8,5 bilhões (cerca de R$ 48 bilhões na cotação atual).

Segundo a companhia, a decisão de encerrar as atividades do serviço veio após várias tentativas de modernização e adaptação para o mercado. Atualmente, plataformas como Discord, Team Speak e a popular Slack, para comunicações no ambiente corporativo, estão entre as mais populares do setor.

Outra mudança importante afeta os serviços pagos do Skype. A partir desta segunda-feira, o Teclado de Marcação do Skype passará a estar disponível apenas para usuários pagantes via portal web do Skype e no Teams Gratuito.

Além disso, a Microsoft anunciou que deixará de oferecer novas assinaturas e créditos do Skype para chamadas nacionais e internacionais. Usuários que desejam transferir seu número do Skype devem entrar em contato com a nova operadora para mais informações.

Veja como exportar dados do Skype para o Teams

Até janeiro de 2026, os usuários do Skype terão a possibilidade de realocar contatos e conversas para o Teams. Para ter acesso ao serviço, basta entrar em neste site e entrar com a conta Microsoft que mantém acesso ao Skype.

Quando o material estiver preparado, a Microsoft disponibilizará um link para download dos arquivos. A pasta estará no formato ".tar", suportado apenas em sistemas operacionais da Apple. Para abri-lo no Windows é necessário seguir estes passos:

Pressione as teclas Windows + R no teclado para abrir a janela "Executar"

No campo "Abrir", digite cmd e clique em OK

Use o comando "mudar diretório" (CD) para navegar até a pasta onde está o arquivo

Para arquivos na pasta Downloads, por exemplo, digite CD Downloads e pressione Enter

Depois, digite "tar -xvf NOME_DO_ARQUIVO_export.tar", substituindo NOME_DO_ARQUIVO pelo nome real do seu arquivo e pressione Enter

Após a conclusão do comando, você encontrará o arquivo extraído chamado messages.json no diretório atual, que pode ser aberto com um editor de planilhas

