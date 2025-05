Lançamento de GTA 6 é adiado para maio de 2026

O lançamento do jogo 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI) foi adiado pela Take-Two Interactive e só ocorrerá no dia 26 de maio de 2026. Após o anúncio da decisão, a empresa, detentora dos direitos de um jogos mais populares do mundo, teve uma queda de 9% nas negociações de pré-mercado.

Inicialmente, a previsão era de que o jogo produzido pela Rockstar Games seria lançado no segundo semestre de 2025.

O jogo é considerado uma "joia" da Take-Two Interactive, já que representa grande parte da receita da empresa. Por conta disso, o lançamento já figurava nas projeções de Wall Street, a bolsa norte-americana, há alguns meses.

Sucesso de vendas

O 'Grand Theft Auto V', lançado em 2013, vendeu mais de 200 milhões de cópias e se tornou um dos games mais vendidos de todos os tempos. Agora, com a mudança do lançamento deste ano, a empresa reduzirá as projeções de receita para o próximo ano fiscal.

Recentemente, em meio a incertezas econômicas, as tarifas dos Estados Unidos aumentaram os preços dos consoles e provocaram uma retração nos gastos dos consumidores.

Até então, o esperado era que o lançamento do novo jogo fosse um dos motores de crescimento da indústria de videogames em 2025, logo após uma desaceleração crescente no período que sucedeu a pandemia de Covid.

