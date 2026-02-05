Diário do Nordeste
Estudante que devolveu Pix errado de R$ 200 mil consegue emprego: 'Consciência tranquila'

A transferência por engano veio de um empresário que comprou uma carreta bovina e errou o número da chave Pix.

Homem em camiseta vermelha mostrando a tela do celular com uma notificação de Devolução realizada no valor de R$ 200 mil reais.
Legenda: Leandro vai trabalhar como estoquista.
Foto: Arquivo pessoal.

O estudante Leandro Pinheiro, que devolveu um pix de R$ 200 mil recebido por engano em janeiro, revelou nesta semana que conseguiu um emprego. Apesar de já estar procurando trabalho desde antes da transação bancária errada, ele só teve a vaga confirmada após a repercussão do caso. 

"A maior recompensa foi a consciência tranquila", disse o aluno do curso de Técnico em Enfermagem, em entrevista ao portal g1 nessa quarta-feira (4). Leandro mora em Goiânia (GO). 

O jovem de 25 anos vai trabalhar como estoquista. Ele relembra que no dia que recebeu a quantia por engano chegou a fazer uma entrevista de emprego. 

Pix por engano

A transação errada de R$ 200 mil ocorreu no dia 16 de janeiro, para uma conta que Leandro não costumava usar. Ele só descobriu no mesmo dia, após o empresário que fez o Pix ligar para dizer que errou o número de celular da chave de transferência. 

O dinheiro era destinado à compra de uma carreta de bovinos

A conta do estudante chegou a ser bloqueada, após o depósito alto. Leandro teve de entrar em contato com o banco para explicar o caso e pedir a devolução do dinheiro ao proprietário. 

Após a transação ser finalizada, no dia 20 de janeiro, o empresário pagou uma recompensa de R$ 1 mil ao jovem, que sobreviva com dinheiro de seguro-desemprego, enquanto fazia o curso de Técnico em Enfermagem. 

