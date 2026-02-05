Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Defesa de adolescente contesta autoria com vídeo do cão Orelha andando após horário de agressões

Inquérito foi concluído na terça-feira (3), com pedido de internação provisória do jovem.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:53)
País
Vídeo mostra Orelha andando em calçada após horário estimado da agressão.
Legenda: Vídeo mostra Orelha andando em calçada após horário estimado da agressão.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A defesa do adolescente investigado no caso Orelha divulgou um vídeo que, segundo os advogados, mostra o cão comunitário caminhando pela vizinhança na manhã de 4 de janeiro, após o horário apontado pela Polícia Civil de Santa Catarina como provável momento das agressões.

A gravação é usada para contestar a autoria atribuída ao jovem e questionar a cronologia apresentada no inquérito.

O inquérito foi concluído na terça-feira (3), com pedido de internação provisória do adolescente. Os advogados negam a participação do jovem e afirmam que o conteúdo do vídeo contraria a versão policial, já que o cachorro estava andando em um horário supostamente posterior ao ataque.

Veja também

teaser image
País

Caso Orelha: polícia encerra inquérito e aponta adultos e adolescentes por maus-tratos

teaser image
País

Caso Orelha: defesa de adolescente critica 'politização' e aponta fragilidade em investigação

A delegada Mardjoli Valcareggi confirmou a autenticidade das imagens, mas afirmou que a Polícia Civil não sustentou que o cão tenha morrido logo após as agressões. Nas cenas, dois cães aparecem na calçada, e Orelha surge à esquerda, sai de um arbusto e segue pela rua.

À NSC TV, o advogado Alexandre Kale disse que a gravação evidencia fragilidade nos indícios reunidos. Segundo ele, não há imagens do momento da agressão nem testemunhas presenciais, e não seria possível determinar com precisão o horário da morte do animal, diante do período em que ele ficou desaparecido.

Polícia diz que lesão sofrida por cão evoluiu por dias

A Polícia Civil informou que testemunhas viram o cão ferido no dia 4 e que, no dia seguinte (5), pessoas responsáveis pelo resgate relataram agravamento do quadro de saúde.

Conforme a delegada, depoimentos e laudos indicam que a lesão evoluiu ao longo de dois dias.

Ainda segundo a investigação, profissionais que atenderam o animal apontaram que o ferimento na cabeça identificado em Orelha não era imediatamente fatal, mas compatível com agressão ocorrida cerca de dois dias antes da morte.

A Polícia também analisou imagens de câmeras de segurança que, de acordo com o inquérito, indicam contradições no depoimento do adolescente.

Assuntos Relacionados
Vídeo mostra Orelha andando em calçada após horário estimado da agressão.
País

Defesa de adolescente contesta autoria com vídeo do cão Orelha andando após horário de agressões

Inquérito foi concluído na terça-feira (3), com pedido de internação provisória do jovem.

Redação
Há 1 hora
Foto do cachorro Orelha, que morreu após sofrer agressões de adolescente em Florianópolis, Santa Catarina.
País

Caso Orelha: defesa de adolescente critica 'politização' e aponta fragilidade em investigação

Advogados criticam falta de acesso a provas e aponta investigação "frágil" sobre a morte do animal.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra rapper oruam de cabelo vermelho e roupa branca.
País

Com tornozeleira desativada desde domingo (1º), Oruam é considerado foragido

Rapper não foi encontrado após expedição de novo mandado de prisão.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Colagem mostrando o cão Orelha.
País

Caso Orelha: polícia encerra inquérito e aponta adultos e adolescentes por maus-tratos

Investigação sobre morte de cão comunitário na Praia Brava será enviada à Justiça e inclui pedido de internação.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida mostra, à esquerda, a corretora Daiane Alves Souza no interior de elevador, em última imagem registrada antes de desaparecer em Caldas Novas, e, à direita, três agentes de segurança em região de mata onde o corpo dela foi encontrado em Goiás.
País

Exame de DNA confirma que corpo encontrado é de corretora desaparecida

Cadáver foi achado em estado avançado de decomposição.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Síndico acusado de matar corretora confessa ter usado arma no crime, diz defesa

Corpo da vítima foi encontrado com uma bala alojada na cabeça.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra cachorro comunitário Orelha, de porte médio com pelagem escura e marrom, sorrindo com a boca aberta em frente a uma casinha de madeira. Animal foi agredido e morreu em Santa Catarina.
País

'Se ele fez e ficar provado, tem que responder’, diz pai de investigado por morte de cão Orelha

Homem ainda apontou a falta de provas do caso.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Vídeo mostra apartamento com luzes apagadas no dia do crime.
País

Vídeos feitos por corretora morta em Goiás foram fundamentais para solução do caso, diz Polícia

Um dos arquivos, que poderia ter gravado crime, pode ter sido apagado.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Equipe de resgate trabalhando em uma operação de busca após um desastre, com profissionais em uniformes laranja e capacetes, em um ambiente de destruição.
País

Mãe morre em desabamento de casas no Rio de Janeiro; filha de 7 anos é resgatada

Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de cinco horas.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
cão orelha.
País

Caso Orelha: delegado diz não haver imagens de adolescentes agredindo o cão

Mais de 20 testemunhas foram ouvidas e quase mil horas de gravações de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
mae pegando filha pequena crianca no colo, homem entregando, matagal.
País

Menina de 4 anos é encontrada com vida em mata após três dias desaparecida em MG

Uma força-tarefa foi montada para localizar a criança.

Redação
31 de Janeiro de 2026
montagem mostra imagem do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ao lado de uma foto do cão Orelha.
País

Caso Orelha: delegado-geral nega relação com advogado de suspeitos

Policial foi alvo de críticas após publicação de foto com defensor dos adolescentes acusados pela morte do cão.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Artista Reci Clayton criou desenho gigante na areia para lembrar o cão Orelha.
País

Artista cria obra de 40 metros na areia para homenagear cão Orelha

Desenho feito com técnica de land art homenageia animal morto após agressão e chama atenção para caso que comoveu o país.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Uma gravação de câmera de segurança mostra uma mulher de top preto e shorts turquesa dentro de um elevador com paredes acolchoadas cinzas. Ela segura um celular próximo ao peito e olha para cima com uma expressão séria, enquanto a data
País

'Tenho medo pela minha vida': corretora morta enviou e-mail denunciando ameaças

Mensagem relatava ofensas e ataques de misoginia e etarismo.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Pessoa fantasiada com vestido longo vermelho de adornos dourados e bainha preta, desfilando em rua a noite.
País

Confira quais são os feriados e as folgas de fevereiro de 2026

Segundo mês do ano é marcado pela tão esperada festa do Carnaval.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Adolescentes investigados por morte do cão Orelha voltam ao Brasil após viagem aos EUA

A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão e recolheu os celulares dos suspeitos.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Justiça mantém prisão de síndico acusado de matar corretora em Goiás

Os acusados passaram por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (29).

Redação
29 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada à mesa em uma sala de reuniões, vestindo uma camisa vermelha, com um laptop aberto em primeiro plano e cartaz na parede ao fundo.
País

Empresário acusado de matar gari em rua de BH vai a júri popular

Renê da Silva Nogueira deve responder por homicídio triplamente qualificado.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Justiça manda plataformas excluírem posts que identifiquem suspeitos de agressão ao cão Orelha

Empresas têm prazo de 24 horas para apagar o conteúdo.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Apresentador de terno escuro e camisa branca aparece em um estúdio de televisão, em pé, com uma das mãos levantadas. Ao fundo, há um grande painel com o logotipo do programa ‘Alerta Nacional’, exibindo letras vermelhas e azuis sobre fundo claro.
País

Justiça condena Sikêra Jr. por falas homotransfóbicas na TV

Declarações do apresentador foram exibidas no programa 'Alerta Nacional'.

Redação
29 de Janeiro de 2026