Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Orelha: defesa de adolescente critica 'politização' e aponta fragilidade em investigação

Advogados criticam falta de acesso a provas e aponta investigação "frágil" sobre a morte do animal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto do cachorro Orelha, que morreu após sofrer agressões de adolescente em Florianópolis, Santa Catarina.
Legenda: O cão comunitário Orelha foi gravemente agredido por adolescentes no dia 4 de janeiro e morreu.
Foto: Reprodução.

Após a Polícia Civil de Santa Catarina concluir o inquérito sobre a morte do cão Orelha, na Praia Brava, em Florianópolis, a defesa do adolescente apontado como autor das agressões contestou as conclusões policiais.

O cachorro de cerca de 10 anos era mantido pela comunidade. Ele desapareceu e foi encontrado dias depois, agonizando. Foi resgatado, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota oficial, os advogados Alexandre Kale e Rodrigo Duarte afirmam que houve uma "politização do caso" e que a investigação é "frágil e inconsistente".

Para os defensores, o jovem foi "indevidamente associado ao caso" com base em elementos meramente circunstanciais que não autorizariam conclusões definitivas. A defesa questiona a ausência de registros diretos do ato de violência e perguntou: "Onde está a comprovação da agressão? Onde estão as imagens? O que a peça de roupa configura na confirmação do ato de violência contra o animal?".

Veja também

teaser image
País

Com tornozeleira desativada desde domingo (1º), Oruam é considerado foragido

teaser image
País

'Se ele fez e ficar provado, tem que responder’, diz pai de investigado por morte de cão Orelha

Segundo os advogados, no mesmo horário em que o crime teria ocorrido, imagens mostram outros adolescentes circulando pelo deck de madeira onde o cão vivia.

A defesa sustenta que a pressão da opinião pública, inflamada pela repercussão do caso, gerou uma "necessidade de apontar culpado a qualquer preço", o que estaria prejudicando a busca pela verdade e atingindo pessoas inocentes de forma irreparável.

Defesa alega falta de acesso integral aos autos

Os advogados ainda contestam o mérito das provas e a legalidade do rito conduzido pela Polícia Civil. Os advogados protestam contra o que classificam como cerceamento do trabalho técnico, afirmando que, até o encerramento do inquérito, não tiveram acesso integral aos autos.

Segundo a nota oficial, essa limitação impede uma atuação "técnica e responsável" na busca pela "verdade real" e na demonstração da inocência do jovem.

“Informações que vieram a público dizem respeito a elementos meramente circunstanciais, que não constituem prova e não autorizam conclusões definitivas”, afirma a nota. 

O desfecho do inquérito policial

Apesar das críticas da defesa, a Polícia Civil manteve o indiciamento e pediu a internação do adolescente, medida equivalente à prisão para adultos.

A investigação, que durou cerca de um mês, utilizou uma força-tarefa que analisou mais de mil horas de imagens e contou com o auxílio de um software internacional de geolocalização, de acordo com a corporação.

Além do adolescente, três adultos foram indiciados por coação no curso do processo, acusados de tentar intimidar testemunhas durante a apuração.

O caso agora segue para o Ministério Público e para o Judiciário de Santa Catarina.

Confira a nota completa da defesa

"Os advogados Alexandre Kale e Rodrigo Duarte, representantes legais do jovem indevidamente associado ao caso do cão Orelha, alertam que informações que vieram a público dizem respeito a elementos meramente circunstanciais, que não constituem prova e não autorizam conclusões definitivas.

A defesa atua de forma técnica e responsável, orientada pela busca da verdade real e pela demonstração da inocência, e protesta contra o fato de, até o momento, ainda não ter tido acesso integral aos autos do inquérito.

Destacamos que a politização do caso e a necessidade de apontar culpado a qualquer preço inflamam a opinião pública a partir de investigações frágeis e inconsistentes que prejudicam a verdade, infringem de forma gravíssima os ritos legais e atingem violentamente e de forma irreparável pessoas inocentes".

Assuntos Relacionados
Foto do cachorro Orelha, que morreu após sofrer agressões de adolescente em Florianópolis, Santa Catarina.
País

Caso Orelha: defesa de adolescente critica 'politização' e aponta fragilidade em investigação

Advogados criticam falta de acesso a provas e aponta investigação "frágil" sobre a morte do animal.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra rapper oruam de cabelo vermelho e roupa branca.
País

Com tornozeleira desativada desde domingo (1º), Oruam é considerado foragido

Rapper não foi encontrado após expedição de novo mandado de prisão.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Colagem mostrando o cão Orelha.
País

Caso Orelha: polícia encerra inquérito e aponta adultos e adolescentes por maus-tratos

Investigação sobre morte de cão comunitário na Praia Brava será enviada à Justiça e inclui pedido de internação.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida mostra, à esquerda, a corretora Daiane Alves Souza no interior de elevador, em última imagem registrada antes de desaparecer em Caldas Novas, e, à direita, três agentes de segurança em região de mata onde o corpo dela foi encontrado em Goiás.
País

Exame de DNA confirma que corpo encontrado é de corretora desaparecida

Cadáver foi achado em estado avançado de decomposição.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Síndico acusado de matar corretora confessa ter usado arma no crime, diz defesa

Corpo da vítima foi encontrado com uma bala alojada na cabeça.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra cachorro comunitário Orelha, de porte médio com pelagem escura e marrom, sorrindo com a boca aberta em frente a uma casinha de madeira. Animal foi agredido e morreu em Santa Catarina.
País

'Se ele fez e ficar provado, tem que responder’, diz pai de investigado por morte de cão Orelha

Homem ainda apontou a falta de provas do caso.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Vídeo mostra apartamento com luzes apagadas no dia do crime.
País

Vídeos feitos por corretora morta em Goiás foram fundamentais para solução do caso, diz Polícia

Um dos arquivos, que poderia ter gravado crime, pode ter sido apagado.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Equipe de resgate trabalhando em uma operação de busca após um desastre, com profissionais em uniformes laranja e capacetes, em um ambiente de destruição.
País

Mãe morre em desabamento de casas no Rio de Janeiro; filha de 7 anos é resgatada

Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de cinco horas.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
cão orelha.
País

Caso Orelha: delegado diz não haver imagens de adolescentes agredindo o cão

Mais de 20 testemunhas foram ouvidas e quase mil horas de gravações de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
mae pegando filha pequena crianca no colo, homem entregando, matagal.
País

Menina de 4 anos é encontrada com vida em mata após três dias desaparecida em MG

Uma força-tarefa foi montada para localizar a criança.

Redação
31 de Janeiro de 2026
montagem mostra imagem do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ao lado de uma foto do cão Orelha.
País

Caso Orelha: delegado-geral nega relação com advogado de suspeitos

Policial foi alvo de críticas após publicação de foto com defensor dos adolescentes acusados pela morte do cão.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Artista Reci Clayton criou desenho gigante na areia para lembrar o cão Orelha.
País

Artista cria obra de 40 metros na areia para homenagear cão Orelha

Desenho feito com técnica de land art homenageia animal morto após agressão e chama atenção para caso que comoveu o país.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Uma gravação de câmera de segurança mostra uma mulher de top preto e shorts turquesa dentro de um elevador com paredes acolchoadas cinzas. Ela segura um celular próximo ao peito e olha para cima com uma expressão séria, enquanto a data
País

'Tenho medo pela minha vida': corretora morta enviou e-mail denunciando ameaças

Mensagem relatava ofensas e ataques de misoginia e etarismo.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Pessoa fantasiada com vestido longo vermelho de adornos dourados e bainha preta, desfilando em rua a noite.
País

Confira quais são os feriados e as folgas de fevereiro de 2026

Segundo mês do ano é marcado pela tão esperada festa do Carnaval.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Adolescentes investigados por morte do cão Orelha voltam ao Brasil após viagem aos EUA

A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão e recolheu os celulares dos suspeitos.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Justiça mantém prisão de síndico acusado de matar corretora em Goiás

Os acusados passaram por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (29).

Redação
29 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada à mesa em uma sala de reuniões, vestindo uma camisa vermelha, com um laptop aberto em primeiro plano e cartaz na parede ao fundo.
País

Empresário acusado de matar gari em rua de BH vai a júri popular

Renê da Silva Nogueira deve responder por homicídio triplamente qualificado.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Justiça manda plataformas excluírem posts que identifiquem suspeitos de agressão ao cão Orelha

Empresas têm prazo de 24 horas para apagar o conteúdo.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Apresentador de terno escuro e camisa branca aparece em um estúdio de televisão, em pé, com uma das mãos levantadas. Ao fundo, há um grande painel com o logotipo do programa ‘Alerta Nacional’, exibindo letras vermelhas e azuis sobre fundo claro.
País

Justiça condena Sikêra Jr. por falas homotransfóbicas na TV

Declarações do apresentador foram exibidas no programa 'Alerta Nacional'.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Mãe de vítima destrói vasos de plantas em prédio de Goiás.
País

Mãe de corretora morta por síndico em Goiás destrói hall do prédio: 'Como você tem coragem?'

Nilse Alves Pontes morava no condomínio com a filha Daiane Alves Souza.

Redação
28 de Janeiro de 2026