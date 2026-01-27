Pais e tios de adolescentes são indiciados após morte de cão Orelha

Após a morte do cão Orelha, a Polícia Civil indiciou três adultos suspeitos de coagir ao menos uma testemunha. Os agentes estão investigando a morte do animal comunitário que foi agredido na Praia Brava, em Florianópolis, em Santa Catarina.

O crime foi cometido contra o vigilante de um condomínio, que teria uma foto capaz de colaborar com a investigação.

Nesta terça-feira (27), a Polícia Civil afirmou que os investigados são pais e um dos tios dos adolescentes, sendo dois empresários e um advogado. As informações são do g1.

Ao todo, quatro adolescentes são suspeitos de maus-tratos animais, devido à agressão realizada em Orelha. Eles também são apontados por tentar afogar um outro cão no mar.

Veja também País O que se sabe sobre a morte do cão comunitário Orelha em SC País Suspeitos de causar morte do cão Orelha já tentaram afogar outro cachorro, diz Polícia

Coação de testemunhas

A coação ocorre quando uma das partes ameaça ou agride testemunhas de um processo judicial, mas também ocorre quando busca interferir com juízes, advogados, vítimas ou réus. Essa prática é considerada crime.

A Polícia Civil não detalhou se já tem acesso a esse registro, mas está analisando mais de mil horas de imagens. Além disso, 22 pessoas foram ouvidas.

Caso do cão Orelha

O cachorro Orelha foi encontrado por populares. Ele estava agonizando e, apesar de ter recebido atendimento em clínica veterinária, precisou passar por eutanásia no dia 5 de janeiro. Ele era cuidado pela comunidade, que chegou a construir três casinhas para os cães da região da Praia Brava.

“Muita gente vinha trazer comida para eles, mas eu era o responsável por alimentá-los todos os dias. Eles não podiam ficar sem comida e sem cuidado”, afirmou o aposentado Mário Rogério Prestes, que acompanhava os animais.