Pais e tios de adolescentes são indiciados após morte de cão Orelha

Polícia Civil está investigando caso do cachorro que foi brutalmente agredido na Praia Brava.

Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem do Orelha, cão que foi morto em Florianópolis, Santa Catarina.
Legenda: O cão Orelha era o mascote da região, sendo cuidado pelos moradores há cerca de dez anos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Após a morte do cão Orelha, a Polícia Civil indiciou três adultos suspeitos de coagir ao menos uma testemunha. Os agentes estão investigando a morte do animal comunitário que foi agredido na Praia Brava, em Florianópolis, em Santa Catarina. 

O crime foi cometido contra o vigilante de um condomínio, que teria uma foto capaz de colaborar com a investigação.

Nesta terça-feira (27), a Polícia Civil afirmou que os investigados são pais e um dos tios dos adolescentes, sendo dois empresários e um advogado. As informações são do g1.

Ao todo, quatro adolescentes são suspeitos de maus-tratos animais, devido à agressão realizada em Orelha. Eles também são apontados por tentar afogar um outro cão no mar. 

Coação de testemunhas

A coação ocorre quando uma das partes ameaça ou agride testemunhas de um processo judicial, mas também ocorre quando busca interferir com juízes, advogados, vítimas ou réus. Essa prática é considerada crime.

A Polícia Civil não detalhou se já tem acesso a esse registro, mas está analisando mais de mil horas de imagens. Além disso, 22 pessoas foram ouvidas. 

Caso do cão Orelha

O cachorro Orelha foi encontrado por populares. Ele estava agonizando e, apesar de ter recebido atendimento em clínica veterinária, precisou passar por eutanásia no dia 5 de janeiro. Ele era cuidado pela comunidade, que chegou a construir três casinhas para os cães da região da Praia Brava. 

“Muita gente vinha trazer comida para eles, mas eu era o responsável por alimentá-los todos os dias. Eles não podiam ficar sem comida e sem cuidado”, afirmou o aposentado Mário Rogério Prestes, que acompanhava os animais.

