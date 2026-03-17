Justiça converte em preventiva prisão de homem que atropelou atleta em corrida de rua em Fortaleza

O motociclista de 23 anos que atropelou uma atleta de 47 anos em uma corrida de rua em Fortaleza teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça do Ceará.

Na audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira (16), o juiz considerou os antecedentes criminais de Bruno Luan dos Santos da Silva, que já responde por crimes de resistência, receptação, e porte ilegal de arma de fogo.

"Nas denúncias dessas ações penais, nota-se referência ao uso de motocicleta em alta velocidade nos contextos dos crimesapurados, o que denota exposição de risco a terceiros e habitualidade na prática", diz a decisão.

Relembre o caso

Bruno foi preso, no último domingo (15), após atropelar uma atleta de 47 anos que participava da corrida Live Run XP, realizada nas imediações do shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. Ele atingiu a corredora após invadir o trecho da prova na Avenida Santos Dumont.

O suspeito ainda tentou retirar a motocicleta do local com o objetivo de alterar a cena. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atendeu à ocorrência.

O condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro, e foi autuado por infração gravíssima. Além de multa no valor de R$ 2.934,70, ele terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Em seguida, ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foram feitas autuações por crimes de trânsito, além de desobediência e desacato.

Atendimento à atleta

De acordo com nota divulgada pelo Iguatemi Bosque, equipes de emergência da organização do evento prestaram atendimento imediato à atleta após o incidente. A corredora recebeu socorro médico no local e, segundo o shopping, e passa bem.

Em nota, o shopping também declarou lamentar o episódio e afirmou estar à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. O empreendimento ainda declarou que acompanha o caso e reforçou o compromisso com a promoção da saúde e com o apoio a eventos esportivos.