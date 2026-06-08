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PRF reforma prédio na BR-116 e inaugura 'nova sede' em Fortaleza

Foram investidos mais de R$ 28 milhões na obra, segundo o órgão.

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Segurança
Fachada da sede da PRF em Fortaleza.
Legenda: A sede da PRF no Ceará foi modernizada e ampliada.
Foto: Matheus Facundo/SVM.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará reformou a sede localizada na rodovia BR-116, em Fortaleza, e inaugurou um novo espaço nesta segunda-feira (8).

O imóvel foi modernizado e teve sua estrutura — datada da década de 1950 — ampliada.

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Segundo a PRF, foram investidos mais de R$ 28 milhões na obra, sendo R$ 12 milhões oriundos de emendas parlamentares da bancada cearense na Câmara dos Deputados e no Senado.

O que muda no espaço

Conforme o superintendente da PRF no Ceará, Anthony Lima, a reestruturação atende às atuais e futuras necessidades da instituição, incorporando soluções de acessibilidade, segurança predial, sustentabilidade e eficiência operacional.

O diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, acrescentou que o combate ao crime organizado ficará mais enérgico.

Um dos novos equipamentos incorporados ao complexo é um auditório com capacidade para 153 pessoas que, segundo a PRF, fortalecerá a integração entre a corporação e outras instituições de segurança pública, mobilidade e fiscalização por meio de cursos, treinamentos, workshops, seminários e eventos institucionais.

"Esta primeira etapa faz parte de um complexo que deverá receber, futuramente, um prédio de operações, ampliação do canil, estande de tiro indoor, área esportiva e heliponto, consolidando uma estrutura moderna e preparada", informa a instituição.

Resultados da PRF no ano passado

No evento, a Polícia informou ainda que, em 2025, registrou uma redução de 13,3% no número total de sinistros de trânsito nas rodovias federais cearenses, passando de 1.502 para 1.302 ocorrências.

Os sinistros graves caíram 15,8%, o número de feridos teve queda de 17,7% e o total de óbitos recuou 7,6%.

Autoridades se reúnem em torno da placa da reforma da sede da PRF.
Legenda: Compareceram à inauguração diversas autoridades, incluindo políticas.
Foto: Matheus Facundo/SVM.

"A tendência de queda manteve-se em 2026. Nos quatro primeiros meses do ano, o número de sinistros caiu 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os sinistros com mortes apresentaram redução de 30,9%, enquanto o total de óbitos registrou queda de 27,4%, demonstrando a efetividade das ações de fiscalização, educação para o trânsito e prevenção desenvolvidas pela instituição", informou a PRF.

Presente à inauguração, o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá, acrescentou que as reduções nos índices de criminalidade são reflexo da integração entre as polícias.

"Esse trabalho de redução de indicadores é fruto do trabalho da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, das forças de segurança estaduais, do Ministério Público e do Poder Judiciário. É o sistema de segurança pública e o sistema de justiça criminal trabalhando juntos para trazer paz e tranquilidade para a população", afirmou.

Em relação ao enfrentamento ao crime, a corporação contabilizou a apreensão de 975.920 maços de cigarros contrabandeados em 2025 e a identificação de 49 foragidos da Justiça.

 

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